Nhiều xã ở Lạng Sơn ngập nặng, mất điện, việc cứu hộ gặp khó khăn

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang bị ngập lụt nghiêm trọng.

Gần 11 giờ đêm, ngày 7-10, mực nước sông Trung chảy qua các xã Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Yên Bình, Thiện Tân, Vân Nham vẫn đang lên, vượt báo động 3 khoảng 4m.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận, di dời người dân vùng ngập sâu ở xã Thất Khê đến nơi an toàn. Ảnh: BẮC NINH

Theo ông Cao Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng, mực nước trên sông Trung qua xã Hữu Lũng đã vượt đỉnh lũ năm 1986 và hiện toàn xã có bốn khu dân cư đang bị lũ cô lập hoàn toàn.

Cùng thời điểm, theo lãnh đạo các xã Vân Nham, Yên Bình, vẫn còn rất nhiều hộ dân vẫn đang phải trú mình trên các mái nhà và không thể di chuyển. Việc tiếp cận để hỗ trợ, cứu trợ cho người dân đến nơi an toàn rất khó khăn do đêm tối.

Tối 7-10, lực lượng chức năng Lạng Sơn vẫn đang nỗ lực để đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: BẮC NINH

Trước đó, vào chiều ngày 7-10, các xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiến hành cứu hộ nhưng tiến độ chậm do nước dâng cao từng phút. Toàn bộ xã Yên Bình, Thiện Tân và Vân Nham như một biển nước. Đường tỉnh 242 và 244, 243 nhiều điểm bị ngập nặng và không thể di chuyển. Cả ba xã trên đều đã bị mất điện từ sáng ngày 7-10.

Việc tiếp cận để đưa người dân đến nơi an toàn gặp khó khăn do đêm tối. Ảnh: BẮC NINH

Tại các xã Thất Khê, Tràng Định và Tân Tiến thuộc huyện Tràng Định cũ hiện đang ngập rất nặng, nhất là khu vực xã Thất Khê. Xã Thất Khê là rốn lũ trên lưu vực sông Kỳ Cùng của tỉnh Lạng Sơn và thường xuyên bị ngập mỗi khi mùa mưa bão về.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, đêm qua và sáng nay, thời tiết khu vực tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tối 7-10, lực lượng chức năng Lạng Sơn vẫn đang nỗ lực để đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: BẮC NINH

Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 6-10 đến 13 giờ ngày 7-10 tại: Quyết Thắng 285.0mm, Tân Lập 242.0mm, Tân Tri 232.0mm, Minh Sơn 217.0mm, Bắc Sơn và Hữu Lũng 208.0mm, Nhật Tiến 197.0mm, Nhất Hòa 193.0mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lạng Sơn đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Trung lên chậm, dao động trên mức báo động 3 và đạt đỉnh vào trưa, chiều ngày 8-10, sông Bắc Giang mực nước giảm dần, dao động khoảng từ báo động 1 đến báo động 2.