Hà Nội ngập diện rộng, miền Bắc nhiều nơi sơ tán vì lũ

Người dân đứng kín gầm cầu, lách ngõ ngách tìm đường về

Ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, đoạn trước bến xe Mỹ Đình, trưa 30/9 ngập khoảng 50 cm trong khi trời vẫn mưa lớn. Các phương tiện dồn kín dưới gầm cầu vượt trên cao - nơi còn khô ráo - chờ nước rút. Xe máy, ôtô chôn chân giữa biển nước, nhiều người phải chịu ướt, lội bộ qua đường.

Anh Nhật Long, nhà đối diện bến xe, cho biết thường ngày chỉ mất khoảng 20 phút để về nhà, nhưng hôm nay phải mất tới 40 phút. "Cơ quan tôi ở phố Cầu Giấy, thường đi Tôn Thất Thuyết sang Nguyễn Hoàng, nhưng đường ngập sâu nên buộc phải vòng qua Trần Quốc Hoàn về Phạm Văn Đồng, lách các ngõ nhỏ mới về được nhà. Chỗ nào cũng ngập, lại tắc, mưa lớn lần này còn nghiêm trọng hơn trận ngập một tháng trước", anh nói.

Khu vực phố Tôn Thất Thuyết qua Nguyễn Hoàng, trước Bến xe Mỹ Đình ngập từ sáng đến trưa nay. Ảnh: Tùng Đinh

Người dân trú tạm dưới gầm cầu vượt trên cao. Ảnh: Tùng Đinh

Người dân tìm cách dắt xe máy qua những đoạn ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh

Người ở tỉnh xa xuống Bến xe Mỹ Đình không bắt được xe buộc phải đi bộ qua đoạn ngập. Ảnh: Tùng Đinh