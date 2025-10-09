Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm sâu trong nước. Phố biến thành sông, hàng trăm hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Ngày 8/10, nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của người dân.

Những suất cơm từ bên kia bức tường

Tại phường Phan Đình Phùng – khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ tràn qua đê, gây ngập sâu trên diện rộng.

Khoảng 1h sáng 8/10, mực nước sông Cầu tại trạm thủy văn Gia Bẩy đạt 29,9m, vượt hơn 1m so với đỉnh lũ lịch sử năm 2024. Đây là mức nước cao nhất ghi nhận trong nhiều năm qua. Trong đêm, các khu dân cư ven sông rơi vào tình trạng báo động. Người dân phải thức trắng để di chuyển đồ đạc, xe máy và vật dụng lên nơi cao.

Anh Nguyễn Quang Huy, cư dân phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: “Nước dâng quá nhanh, chỉ trong vài giờ đã tràn vào tận nhà, chúng tôi không kịp trở tay”.

Ngày 8/10, những suất cơm từ thiện được các đoàn thiện nguyện mang qua nhiều tuyến đường ngập nước, len lỏi vào từng khu dân cư để trao tận tay gần 90 học sinh và giáo viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.

Sau hơn một ngày bị cô lập bởi nước lũ, điều kiện sinh hoạt và học tập tại trung tâm trở nên vô cùng khó khăn. Cổng chính bị ngập sâu, đoàn thiện nguyện cùng các giáo viên phải bắc thang trèo tường để đưa cơm vào cho các em nhỏ. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, những suất cơm nóng hổi không chỉ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu mà còn chứa đựng hơi ấm tình người, sự sẻ chia từ cộng đồng.

Tiếp tế nhu yếu phẩm, nhiên liệu vào Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.

Bà Dương Thị Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm – chia sẻ: “Trung tâm bị ngập sâu, không thể nấu ăn đảm bảo, nên các suất ăn từ thiện thực sự là cứu cánh, rất thiết thực cho cả cán bộ, giáo viên và học sinh”.

Tại ngõ 295 đường Phan Đình Phùng, nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Người dân cùng các đoàn thiện nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ lương thực, nước uống cho bà con.

Anh Nguyễn Cao Cường, trú tại phường Phan Đình Phùng, là một trong những người đầu tiên tham gia nhóm cứu trợ từ đêm 7/10.

Anh kể: “Nhà tôi gần sông nên phát hiện nước lên nhanh bất thường. Một số khu vực như Túc Duyên, Quang Vinh (cũ) đang thiếu nghiêm trọng nhu yếu phẩm, mà nước chảy xiết chỉ có thuyền máy mới vào được. Đêm qua, chúng tôi tiếp cận nhóm đang làm nhiệm vụ tại khu vực bảo tàng tỉnh. Họ túc trực gần 10 tiếng chưa được ăn gì. Khi nhận được đồ tiếp tế, ai cũng phấn chấn. Tôi thấy việc mình làm thực sự đáng giá".

Chạy đua với lũ cứu người

Nhiều xuồng cứu trợ từ các tỉnh bạn xuyên đêm chạy đua với nước lũ, bất chấp hiểm nguy để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều đoàn thiện nguyện dầm mình trong nước để hỗ trợ người dân.

Trong vùng ngập sâu, nhiều gia đình vẫn đang bị cô lập. Con trai 4 tuổi của anh Nguyễn Tuấn Linh (tổ 21, phường Phan Đình Phùng) bị kẹt tại nhà hơn một ngày khiến gia đình vô cùng lo lắng. Khi lực lượng cứu trợ tiếp cận và đưa cháu ra nơi an toàn bằng xuồng, anh Linh xúc động nói: “Cảm ơn các đội tình nguyện rất nhiều. Đón được con trai, gia đình tôi như trút được gánh nặng".

Con trai của anh Nguyễn Tuấn Linh được đưa về nơi an toàn.

Bên cạnh các nhóm thiện nguyện, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ xuyên đêm hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt. Tại những nơi ngập sâu như Phan Đình Phùng, xuồng máy và bè tạm được sử dụng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, ngành y tế địa phương cũng tổ chức trực chiến, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và cấp phát thuốc men cần thiết cho người dân vùng lũ.

Trên khắp các trang mạng xã hội cũng không ngừng phát đi những lời kêu gọi ủng hộ cho bà con nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng các đoàn cứu trợ đã vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu, thuốc men, áo phao... đến các vùng bị ảnh hưởng nặng.

Các hoạt động cứu trợ được triển khai khẩn trương tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên, không để người dân vùng lũ thiếu thốn.

Tính đến chiều 8/10, mặc dù mưa đã giảm, nhưng nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên vẫn bị ngập sâu, giao thông chưa thể khôi phục hoàn toàn.