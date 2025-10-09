Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực

Chùa Quán Âm nằm bên QL3, đoạn qua xóm Xuân Sơn (Trung Giã, Hà Nội) bị ngập toàn bộ khuôn viên, sáng 9/10.

Tại một nhánh sông Cầu, nước tràn qua đê Vòng Ấm, đoạn qua Nhà máy thức ăn gia súc Việt Tín (thuộc thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã) gây ngập QL3, sâu hơn 2 m.

Người dân nơi đây đang phải dùng thuyền đi lại ngay trên quốc lộ 3.

Chị Phạm Thị Ánh Hồng (nhà ở mặt đường) cho biết, 2h ngày 9/10 nước bắt đầu tràn vào nhà, đến trưa cùng ngày nước đã cao hơn 1m, sinh hoạt bị đảo lộn. Lực lượng quân đội địa phương mang thuyền đến hỗ trợ người dân đi lại và tiếp tế đồ ăn thức uống.

Do đang mang bầu được 8 tháng, chị Nguyễn Thị Diễm Hương được lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN dùng xuồng cao su đưa đi sơ tán tạm thời. Hiện nước ngập sâu trong nhà người phụ nữ này.

Thiếu tá Trần Phú Thảo (Nhà máy Z49 - Binh chủng Công binh) cùng 15 cán bộ chiến sĩ dùng 2 thuyền đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi những ngôi nhà ngập nước sâu.

Anh Phạm Viết Hồng - Bí thư chi bộ thôn Xuân Sơn - từ sáng sớm đã phải đi gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực cho những gia đình bị ngập sâu.

Anh Hồng phải xuống khỏi thuyền lội bộ vào tận nơi gọi mọi người. Ở nhiều khu vực, nước ngập tới ngực, thậm chí lên tới cổ anh.

Những hộ gia đình nuôi gia súc, gia cầm loay hoay di chuyển lợn, gà lên cao.

Đàn lợn của gia đình bà Toán (thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã) kịp thời được đưa lên thùng xe tải tránh ngập.

Hiện UBND xã Trung Giã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tham gia bồi đắp, gia cố đê; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tổ chức di dời, sơ tán cho hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.