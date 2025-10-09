Gần 84.000 ngôi nhà còn đang ngập trong lũ lịch sử ở miền Bắc

Cập nhật đến sáng nay, 9-10, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cho biết đang có khoảng gần 84.000 ngôi nhà ở miền Bắc ngập trong nước lũ. So với hơn 220.000 ngôi nhà bị ngập những ngày trước, số nhà bị ngập đến sáng nay đã giảm mạnh.

Cụ thể, Thái Nguyên có khoảng hơn 70.000 nhà, tập trung ở khu vực thành phố Thái Nguyên cũ, huyện Phú Bình cũ, thành phố Phổ Yên cũ… và một số xã, phường chưa cập nhật được tình hình.

Tại Bắc Ninh đang có hơn 11.000 ngôi nhà ở khu vực ven sông, ngoài đê chính sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ bị ngập.

Tại Cao Bằng chỉ còn vài chục nhà thuộc xã Cô Ba, còn tại Lạng Sơn còn khoảng 2.500 ngôi nhà tại khu vực huyện Hữu Lũng cũ bị ngập.

Hiện Thái Nguyên có khoảng hơn 70.000 nhà đang ngập trong lũ lịch sử. Ảnh: AH

Theo cập nhật, hiện nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông. Tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng phải dừng chạy.

Nhiều hộ dân vẫn đang trong tình trạng mất điện. Hiện còn 217.062 khách hàng bị mất điện đang tiếp tục khôi phục, trong đó Thái Nguyên 114.979, Lạng Sơn 31.839, Cao Bằng 6.732, Bắc Ninh 63.512 khách hàng.

Theo thông tin nhanh của các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, mưa lớn sau bão số 11, mưa lũ đã làm 15 người chết, mất tích và 7 người bị thương.

Hiện miền Bắc đã ngớt mưa. Lúc 5 giờ sáng nay, mực nước sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) trên BĐ3 0,70m; tại Lương Phúc (Hà Nội) trên BĐ3 là 1,80m; tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) trên BĐ3 là 0,94m.

Sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) trên mức lũ lịch sử 1,21m; tại Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) trên mức lũ lịch sử là 0,08m. Sông Cà Lồ (Hà Nội) tại Mạnh Tân trên BĐ3 là 1,28m. Sông Đáy (Ninh Bình) tại Phủ Lý dưới BĐ3 là 0,06m.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng, lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy tiếp tục xuống; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều ngày 9-10.