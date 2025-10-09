Cú ngoặt bất ngờ trong vụ án ‘gián điệp Trung Quốc’ ở Quốc hội Anh

Nhà nghiên cứu Christopher Cash khi xuất hiện tại tòa án năm 2024. (Ảnh: AP)

Tháng 2/2024, hai nhà nghiên cứu Christopher Cash và Christopher Berry làm việc cho Quốc hội Anh bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bí mật công vụ vì đã cung cấp thông tin hoặc tài liệu có thể hữu ích cho “kẻ thù" và "gây phương hại đến sự an toàn hoặc lợi ích" của Vương quốc Anh, trong thời gian từ cuối năm 2021đến tháng 2/2023.

Tuy nhiên, ngày 8/10, Công tố trưởng Stephen Parkinson cho biết vụ án đã bị hủy bỏ vì không ai trong chính phủ sẵn sàng làm chứng rằng "vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia" của Anh.

Vụ án bất ngờ bị hủy bỏ trước khi phiên tòa dự kiến diễn ra, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng xảy ra chuyện can thiệp chính trị, nhưng Chính phủ Anh phủ nhận.

Ông Parkinson cho biết, nhóm của ông đã cố gắng trong nhiều tháng để thu thập bằng chứng cần thiết, nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền của Thủ tướng Keir Starmer.

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Alicia Kearns, người từng làm việc với ông Cash khi bà giữ chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, kêu gọi chính phủ cung cấp thông tin về lý do vụ án bị bác bỏ.

"Chính phủ phải thành thật. Ai chịu trách nhiệm cho việc truy tố? Việc tiếp tục cản trở chỉ làm gia tăng thêm lo ngại về việc che giấu hoặc âm mưu", bà nói.

Christopher Cash và Christopher Berry phủ nhận cáo buộc. Đại sứ quán Trung Quốc gọi đây là vụ án bịa đặt, là "vu khống ác ý".

Theo Đạo luật Bí mật công vụ, các công tố viên phải chứng minh hành động của các bị cáo phục vụ "kẻ thù".

Các cơ quan tình báo Anh nhiều lần cảnh báo về các hoạt động bí mật của Bắc Kinh. Năm 2023, Ủy ban Tình báo và an ninh của Quốc hội Anh gọi Bắc Kinh là "mối đe dọa chiến lược".

Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa MI5 Ken McCallum gọi Trung Quốc, Nga và Iran là “những mối đe dọa an ninh hàng đầu” đối với Vương quốc Anh. Năm 2023, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng hàng chục nghìn người ở Anh đã bị các điệp viên Trung Quốc tiếp cận, nói rằng chiến dịch gián điệp này “ở quy mô khá lớn”.

Từ khi lên nắm quyền năm 2024, chính phủ Công đảng trung tả sử dụng thuật ngữ "thách thức chiến lược" để nói về Trung Quốc.

Chính phủ Anh hiện tại đang thận trọng khôi phục quan hệ với Bắc Kinh sau nhiều năm hai bên lạnh nhạt vì các cáo buộc gián điệp, nhân quyền, vai trò của Trung Quốc đối với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, và vấn đề Hong Kong.

Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tài chính Anh đều đã đến thăm Bắc Kinh trong năm qua. Thủ tướng Starmer dự kiến ​​sẽ đến Trung Quốc vào năm tới.

Khi được hỏi về vụ án gián điệp, Thủ tướng Starmer cho biết chính phủ không thể cung cấp lời khai mà các công tố viên yêu cầu vì đảng Bảo thủ - nắm quyền vào thời điểm cáo buộc gián điệp được đưa ra - không xác định Trung Quốc là mối đe dọa.

Thủ tướng Rishi Sunak trước đây gọi Trung Quốc là "thách thức mang tính thời đại", dù nhiều thành viên đảng Bảo thủ khi đó muốn chính phủ coi Trung Quốc là "mối đe dọa" đối với an ninh của Anh.

Những người phản đối cho rằng lời giải thích đó không đáng tin cậy và cho rằng vụ án bị hủy bỏ để tránh làm tổn hại đến mối quan hệ với Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng của Anh.