'Rốn nước' phố Cầu Cốc, Hà Nội: Hơn một tháng ngập ba lần

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 9/10, mưa đã tạnh, nhiều điểm ngập nặng trong nội thành Hà Nội nước đã rút, khô ráo nhưng cả tuyến phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước đục ngầu. Những con ngõ vốn đông đúc xe cộ qua lại nay biến thành dòng kênh, người dân phải lội bì bõm hoặc dùng thuyền phao di chuyển qua lại.

Nhiều cửa hàng đóng cửa im lìm, những nơi vẫn mở cửa thì nước đã ngập đến bậc thềm, tràn vào cửa hàng, người bán phải kê hàng hóa lên cao. Lo sợ xe máy bị nước nhấn chìm như những lần ngập trước, nhiều hộ dân tại phố Cầu Cốc đã di chuyển xe máy lên khu vực đồi đất cao để tránh bị ngập, hư hỏng.

Sáng 9/10, cả tuyến phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước đục ngầu.

Người dân dùng thuyền phao di chuyển qua lại trên phố.

Ông Phan Văn Đông (47 tuổi, trú tại phố Cầu Cốc) chia sẻ, đây đã là lần thứ ba trong vòng hơn một tháng, khu phố của ông rơi vào cảnh "phố hóa sông". "Những năm trước cũng ngập, nhưng chỉ 1-2 tiếng là nước rút. Còn bây giờ, có khi phải 4-5 ngày mới rút hết. Ba trận ngập gần đây, lần nào cũng kéo dài như thế. Lần trước nhiều xe máy bị ngập hư hỏng, mất cả chục triệu sửa chữa. Rút kinh nghiệm, lần này chúng tôi di chuyển xe lên hết khu vực đồi cao trước nhà để tránh bị ngập", ông Đông nói.

Theo ông Đông, điều đáng lo nhất không chỉ là ngập mà là cảnh mất điện kéo dài khiến cuộc sống bị đảo lộn. "Điện không có, con cái ở nhà không học được gì. Nhà tôi có bình ắc quy và kích điện, hết bình lại phải sang nhà khác sạc nhờ, rồi xách về, cứ như thế suốt mấy ngày liền", ông Đông kể.

Ông Phan Văn Đông di chuyển xe máy lên khu vực đồi cao trước nhà để tránh ngập.

Nhiều hộ dân đã kê đồ đạc cao gần sát trần để tránh ngập nước.

Một số gia đình quanh khu vực không có thiết bị điện dự phòng thì phải gửi con sang nhà người quen nơi khác học nhờ. "Trường cũng ngập, đường đi lại khó khăn, trẻ con phải nghỉ học. Còn người lớn thì công việc đình trệ, cửa hàng buôn bán phải đóng cửa nhiều ngày", ông Đông thở dài.

Tại khu vực mặt phố Cầu Cốc, nhiều hộ dân đã kê giường tủ, đồ đạc cao gần sát trần để tránh nước. Trước cửa, những chiếc thuyền phao được neo sẵn, trở thành "phương tiện" đi lại duy nhất của một số hộ.

Một chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ đầu phố, cho biết: "Cứ mỗi đợt ngập là phải dọn dẹp cả tuần. Hàng hóa ướt, máy móc hỏng, lại lo rắn rết chui vào nhà. Mưa đã khổ, xong nước không thoát được mới thực sự bế tắc".

Những chiếc thuyền phao được neo sẵn trước nhà.

Nước tù đọng bốc mùi, rác thải trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, việc ngập úng kéo dài cũng khiến môi trường quanh khu vực ô nhiễm. Nước tù đọng bốc mùi, rác thải trôi nổi, người dân phải tự dùng chổi và gậy khua đẩy để dòng nước lưu thông. Cả con ngõ này giờ như một cái ao lớn, trời nắng thì mùi bốc lên càng khó chịu.

Theo ghi nhận, nước ngập tại nhiều đoạn trên phố Cầu Cốc vẫn cao hơn nửa mét, khiến xe máy, xe đạp không thể lưu thông. Người dân đi làm, đưa đón con phải lội nước đến ngang đầu gối. Một số hộ tận dụng thuyền hơi hoặc phao trẻ em để di chuyển, nhiều người dân lội bì bõm cõng con qua dòng nước đưa đi học.

Người dân lội nước đi làm.

Nước ngập quá đầu gối người lớn.

Người dân lội bì bõm cõng con qua dòng nước.

Trước tình trạng này, nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp cải tạo hệ thống thoát nước, tránh để cảnh cứ mưa là ngập lặp lại triền miên. "Sống giữa Thủ đô mà cứ ngập triền miên thế này thì khổ quá. Chúng tôi chỉ mong sớm được trở lại cuộc sống bình thường, có điện, có đường khô để đi lại, làm ăn", ông Đông nói.

Trường Tiểu học Tây Mỗ (phố Cầu Cốc) đang ngập sâu trong nước.

Đường Tây Mỗ cũng trong tình trạng ngập nặng.

Cũng theo ghi nhận, tại Trường Tiểu học Tây Mỗ (phố Cầu Cốc) đang ngập sâu trong nước, buộc nhà trường phải tạm đóng cửa, công tác giảng dạy theo đó bị gián đoạn. Cách đấy không xa, đường Tây Mỗ cũng trong tình trạng ngập nặng, các phương tiện không thể di chuyển qua.