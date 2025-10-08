Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị nước lũ cuốn tử vong

Sáng ngày 10/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cô Lý Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (Thái Nguyên) bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn tối 7/10.

Đồng nghiệp, bạn bè tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của cô Thanh Xuân

Một đồng nghiệp của cô Thanh Xuân cho biết, vào tối ngày 7/10, khi nước dâng cao, cô Xuân không may bị lũ cuốn trôi.

Đến khoảng 9h sáng ngày 8/10, đội cứu hộ phát hiện thi thể nữ hiệu trưởng mắc kẹt tại đường tròn trung tâm thành phố. Hiện gia đình đang gửi thi thể của cô tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Trao đổi với phóng viên, thầy Vũ Thạch Khải (hiệu phó Trường THCS Cam Giá) cho biết, cô Xuân đã công tác tại trường 14 năm. Nữ hiệu trưởng là người tận tụy, hết lòng vì học sinh và tập thể.

Thầy Khải chia sẻ thêm, dự kiến sau khi nước rút, gia đình sẽ làm lễ hỏa táng đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ đêm 6/10, do ảnh hưởng của bão số 11, tỉnh Thái Nguyên hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Lượng mưa dồn dập khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường bị chia cắt, đời sống người dân đảo lộn.

Tính đến sáng 8/10, tình hình ngập úng tại nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, buộc người dân phải di chuyển bằng xuồng hoặc thuyền tạm thời.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đã ứng trực xuyên đêm, dùng xuồng máy, ca nô giải cứu những người mắc kẹt, trong đó có nhiều cụ già và trẻ nhỏ.

Trước tình hình nguy cấp, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã họp khẩn trong đêm, chỉ đạo di dời người dân tại vùng trũng thấp, gia cố đê điều, bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng.

Hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 2.000 phương tiện cứu hộ được huy động để cứu nạn, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập sâu.