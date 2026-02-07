Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trình bày chuyên đề trọng tâm về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025); đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày chuyên đề "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV" tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

15 năm thi hành Điều lệ Đảng: nền tảng giữ vững kỷ cương, thống nhất

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công tác phổ biến, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương thời gian qua được triển khai chủ động, thường xuyên, đúng đối tượng. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên nắm vững Điều lệ Đảng; nhận thức và trách nhiệm trong thi hành được nâng lên rõ rệt.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt và thực hiện Điều lệ Đảng được tiến hành thường xuyên, gắn với tổng kết thực tiễn, bảo đảm Điều lệ được thi hành nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng.

Bên cạnh kết quả tích cực, thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng cũng bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Trên tinh thần đó, Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng, với quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Quan điểm xuyên suốt khi sửa đổi Điều lệ Đảng là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng bộ với việc bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp.

Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

Sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Như Ý

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, thành phần bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương, cấp ủy trực thuộc Trung ương và đại diện một số đảng bộ.

“Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng quy chế, ban hành kế hoạch hoạt động, trong đó xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm cuối cùng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì hoặc phối hợp thực hiện”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các đồng chí được Trung ương, Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể, trên cơ sở thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, dự báo tình hình trong giai đoạn tới, chủ động nghiên cứu từng chương, điều của Điều lệ Đảng, đề xuất với Trung ương những nội dung trong Điều lệ Đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, tập trung vào nội dung tại các Chương, Điều đã nêu cụ thể trong Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng thời, đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các sản phẩm với chất lượng cao nhất khi được Trung ương, Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ và nghiên cứu, tham gia có trách nhiệm vào các dự thảo khi Trung ương, Ban Chỉ đạo gửi xin ý kiến bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Về bổ sung sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua tại Hội nghị Trung ương 2 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay trong năm 2026.Hiện Ban Tổ chức Trung ương đã gửi văn bản tới các ban, cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, đề nghị tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng – đặc biệt với các đảng bộ mới thành lập – theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, ủy quyền; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Các ý kiến được yêu cầu gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 14/2/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.