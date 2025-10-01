Tổng Bí thư Tô Lâm nói về chủ trương 'bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương'

Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước, tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (TP. Hà Nội), trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.H.

Sau khi lắng nghe các ý kiến cử tri, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc đặc biệt lớn, dự kiến sẽ làm việc liên tục hơn 1 tháng, không nghỉ giữa kỳ.

“Rất nhiều việc quan trọng để tháo gỡ khó khăn về thể chế, quyết định các vấn đề quan trọng để tạo điều kiện đất nước phát triển. Những gì khó khăn, vướng mắc phải được tháo gỡ ngay kịp thời để sang năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu, yêu cầu rất lớn. Rất nhanh, rất khẩn trương thì mới kịp. Thời gian không chờ đợi ai, cũng không được phép lãng phí thời gian”, Tổng Bí thư nói.

Trong phần trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian nói về công tác xây dựng Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Theo Tổng Bí thư, đến nay đã hoàn thành đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đang tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 10.

Tổng Bí thư cho biết, các cơ quan liên quan đang rất tích cực hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, với nhiều tư duy, quan điểm mới, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu phải chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước.

Nói về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp và Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, đều được chuẩn bị theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, Hội nghị Trung ương 13 đã được chuẩn bị và dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10, để hoàn thành một bước về công tác chuẩn bị đại hội, trong đó sẽ giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các công việc này đều thực hiện bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy trình, thủ tục và kế hoạch diễn ra của đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, theo Tổng Bí thư, điểm nổi bật là sẽ hoàn thành chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Tổng Bí thư cho biết, hiện ở cấp xã đã thực hiện rất cơ bản, ở cấp tỉnh, thành sẽ thực hiện, không còn bí thư tỉnh, thành là người địa phương. "Chủ trương này đã thực hiện hơn một nhiệm kỳ rồi, đã có nhiều kết quả tốt rồi, sẽ tiếp tục thực hiện", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư thông tin, vừa qua có xử lý kỷ luật liên quan một số vụ việc, qua nghiên cứu thấy rằng, người đứng đầu đều là người địa phương. Vì thế, "cũng có những vấn đề phải rút ra". Theo Tổng Bí thư, sắp tới, sẽ mở rộng chủ trương "không phải là người địa phương" với một số chức danh khác, như chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh Thanh tra.

Tổng Bí thư cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Trong năm nay sẽ hoàn thành xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, theo dõi, trong đó có nhiều vụ việc rất phức tạp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phương châm là "cảnh tỉnh, coi trọng công tác phòng ngừa chứ không phải chỉ có xử lý, rút ra được những bài học, bịt được những sơ hở, thiếu sót, để không cho tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng".