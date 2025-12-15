Tổng Bí thư: Không xử lý ô nhiễm, xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ

Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri 11 phường gồm Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai, sau kỳ họp Quốc hội.

Trước nhiều ý kiến của cử tri về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí trên địa bàn Hà Nội, Tổng Bí thư đánh giá công tác vệ sinh môi trường thời gian qua còn nhiều hạn chế, mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức thu gom, vận chuyển và đưa rác ra ngoài thành phố, thực chất là "chuyển ô nhiễm từ trong nội thành ra ngoài". Vì thế, thành phố cần có các giải pháp công nghệ để xử lý triệt để rác thải sau thu gom, không để tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí.

Ông cũng thông tin cơ quan công an vừa xử lý một vụ án liên quan đến tiêu cực, tham nhũng trong việc lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng không khí, với hành vi gian dối, cho ra kết quả không chính xác. Những đối tượng này đã thông đồng với các nhà máy để làm sai lệch chỉ số ô nhiễm, nhằm tránh việc phải di dời cơ sở sản xuất.

"Tôi nói với đồng chí Bí thư, Chủ tịch thành phố làm sao đừng để truyền hình người ta nói Hà Nội hôm nay ô nhiễm nhất thế giới, xấu hổ lắm", Tổng Bí thư nói, cho rằng nếu để người dân phải hít thở không khí ô nhiễm sẽ phát sinh nhiều bệnh tật, khi đó dù có thêm bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ cũng không thể đáp ứng.

Bên cạnh xử lý rác thải, Tổng Bí thư cho rằng việc xử lý nước thải hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, khi phần lớn nước thải xả xuống cống, ra ao hồ, thấm vào đất và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Ông đề nghị Hà Nội nghiên cứu việc thu phí nước thải để người dân có trách nhiệm hơn trong sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, sáng 15/12. Ảnh: Hoàng Phong

Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền

Tổng Bí thư cho biết ông nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng một số trường học liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm về giáo dục, về chương trình phổ cập. Trường hợp các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên các môn như âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ thì phải tổ chức đào tạo, bố trí một cách khoa học, hợp lý, chứ không thể đưa giáo viên bên ngoài vào dạy để thu tiền của phụ huynh.

"Không thể biến trường học thành nơi để làm dịch vụ, thu tiền", Tổng Bí thư nói, đồng thời cho rằng cách làm này không đúng với bản chất của giáo dục, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Ông đề nghị thành phố phải kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phải dứt khoát khắc phục ùn tắc giao thông

Về tình trạng ùn tắc giao thông, Tổng Bí thư yêu cầu phải dứt khoát khắc phục, không thể để kéo dài như hiện nay. Ông nhận định Hà Nội là thành phố đẹp, thanh lịch, mến khách, có nhiều lợi thế để phát triển, thu hút đầu tư và khách du lịch, nhưng ùn tắc giao thông khiến nhiều người e ngại khi đến Thủ đô, biến những lợi thế thành bất lợi.

Tổng Bí thư dẫn chứng nhiều người nước ngoài đánh giá Việt Nam là quốc gia an toàn, song lại cho rằng điều "kinh hoàng nhất" là tai nạn giao thông. Thậm chí có những chuyên gia cố vấn về an toàn giao thông cho Việt Nam nhưng lại bị tai nạn ngay tại Hà Nội.

Để giải quyết điểm nghẽn ùn tắc, Tổng Bí thư cho rằng Hà Nội cần làm tốt công tác quy hoạch, phát triển và hoàn thiện hệ thống đường vành đai, xây dựng thêm cầu và phát triển tàu điện ngầm. Ông lưu ý, việc làm đường sắt đô thị trên cao có thể rẻ hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài có thể trở thành rào cản đối với sự phát triển hiện đại của đô thị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và giao thông xanh.

"Ùn tắc giao thông là vấn đề bức thiết, lần nào tiếp xúc cử tri cũng được nêu ra, đòi hỏi phải có các giải pháp tích cực, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa. Trung ương và Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong quá trình này", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện cùng các đại biểu và cử tri. Ảnh: Hoàng Phong

Ông nhấn mạnh các ý kiến cử tri thể hiện rõ sự kỳ vọng của người dân, đồng thời là động lực để thành phố và các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt hơn. Ông tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ đưa Hà Nội phát triển, xứng đáng là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của cả nước.

"Hà Nội đã nói là làm, nhanh, làm đúng, làm hiệu quả. Đã cam kết là phải hoàn thành, đã nhận nhiệm vụ là làm đến nơi đến chốn, đem lại sự hài lòng cho người dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Trước đó, cử tri Đỗ Văn Thuật, phường Láng, đề nghị Hà Nội ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng cầu vượt, hầm chui và các tuyến đường vành đai để phân luồng, giảm áp lực nội đô, đồng thời tăng diện tích cây xanh, mở rộng công viên nhằm cải thiện chất lượng không khí. Cử tri Dương Văn Khánh, phường Vĩnh Tuy, phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí đầu tháng 12 khiến người dân cay mắt, khó thở, bệnh hô hấp gia tăng. Ông kiến nghị kiểm soát chặt nguồn phát thải, sớm mở rộng vùng phát thải thấp, xử phạt nghiêm vi phạm môi trường, di dời cơ sở gây ô nhiễm và đầu tư mạnh cho giao thông công cộng.