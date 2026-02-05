Người phụ nữ ở Nghệ An dùng axit pha với nước lã sản xuất 60.000 lít giấm giả

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, trú tại xã Thiên Nhẫn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng cát tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc ở xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An sản xuất.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Lê Thị Lộc - chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh) sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để sản xuất giấm giả. Thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, đối tượng sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng cát tông đưa đi tiêu thụ tại chợ, cửa hàng tạp hóa trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, có thể dẫn đến tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí gây ung thư hoặc tử vong nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

Lê Thị Lộc tại cơ quan điều tra.

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn bắt quả tang một số đối tượng đang pha chế axít acetic công nghiệp với nước lã để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà ở của Lê Thị Lộc (xã Thiên Nhẫn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng cát tông, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”, 10 lít axít acetic công nghiệp, 3.190 chai nhựa, 22.000 nắp chai, 40 vỏ can nhựa loại 30 lít đựng axit acetic công nghiệp mang nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra tại 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, phát hiện và thu giữ thêm 912 chai giấm giả. Tổng khối lượng thu giữ là 3.196 lít giấm và 10 lít axít acetic công nghiệp.

Tang vật của vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thị Lộc khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nhằm tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất, Lộc pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết vào chai nhựa và đóng nắp thành phẩm. Để tạo lòng tin cho người tiêu dùng, đối tượng in trên nhãn sản phẩm dòng chữ “Giấm gạo lên men tự nhiên”.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2025 đến nay, Lê Thị Lộc sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.