Tổng Bí thư nói về bảo mật dữ liệu thông tin và không để người khác chiếm lĩnh

Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay tổ chức hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57, ông đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số trong khi Nghị quyết 57 lại xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc hội

“Bình dân học vụ số – Quốc hội số được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới", Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư cho biết, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số.

Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương nền tảng trực tuyến Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: Quốc hội

Tổng Bí thư tin tưởng, Quốc hội có thể đạt và vượt mục tiêu năm 2025 tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”, năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” cần được nhân rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị. Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nghiên cứu, học tập mô hình này.

Theo Tổng Bí thư, việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

"Phong trào Bình dân học vụ số phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số", Tổng Bí thư nêu rõ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Với Quốc hội, Tổng Bí thư cho rằng không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất. Đây không chỉ là phong trào ngắn hạn mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội.

"Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới. Chúng ta cũng phải luôn luôn học tập, bắt kịp, vượt trội mới có thể sáng tạo được. Mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày...", Tổng Bí thư đề nghị.

Tổng Bí thư đề nghị triển khai tập huấn “đúng người, đúng nhu cầu” tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả.

Cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động.… để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi. Phổ biến, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội ký cam kết thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: Quốc hội

Tổng Bí thư cho rằng, cần xem kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Phải hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026. Tổng Bí thư lưu ý, đây là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn khả thi.

"Nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành công dân số gương mẫu biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo cấp số nhân", Tổng Bí thư kỳ vọng.

Dữ liệu bẩn sẽ cho ra kết quả bẩn

Tổng Bí thư cũng nhắc lại các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Về mặt pháp lý, Tổng Bí thư cho biết chuyển đổi hoạt động từ tư duy giấy viết sang chuyển đổi số là một chuyển đổi mới, do đó hệ thống pháp lý, pháp luật cũng phải chuyển đổi theo. Hệ thống pháp lý phải tạo điều kiện cho chuyển đổi số thực hiện tốt trong mọi công việc, tạo điều kiện toàn dân. Đây là một lĩnh vực rất mới. Không chỉ Quốc hội mà cả hệ thống đều phải xây dựng hệ thống pháp lý.

Về hạ tầng số, công nghệ thông tin, Tổng Bí thư nhận định hiện nay hạ tầng đã khắc phục được từng bước với hệ thống truyền dẫn, hệ thống máy móc, phần cứng, phần mềm... "Phải đảm bảo được yêu cầu hạ tầng về kỹ thuật này mới có thể phát triển chuyển đổi số được...", Tổng Bí thư khẳng định.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Về dữ liệu, Tổng Bí thư phân tích: "Nếu nói chuyển đổi số mà không có dữ liệu tức là chưa có chuyển đổi số. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống... Dữ liệu bẩn sẽ ra kết quả bẩn. Đúng, đủ, sạch là phải sống, phải chăm lo, phải nuôi dưỡng, bổ sung hàng ngày... Sở dĩ chúng ta có trí tuệ nhân tạo là vì trên cơ sở sức sống của nó là dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu. Nó ra những đáp số, những kết quả không theo đúng như mong muốn...".

Về yêu cầu bảo mật, Tổng Bí thư yêu cầu phải an ninh, an toàn "chứ không mình làm không công, người khác chiếm lĩnh được ngay, lộ bí mật còn nguy hiểm nữa và người dân cũng không tín nhiệm những việc đó nữa vì người ta tham gia mà bị lộ bí mật". Tổng Bí thư nhấn mạnh điều này phải được tuyệt đối bảo mật an toàn.

Về nhân sự, con người, Tổng Bí thư lưu ý phải có hiểu biết, kiến thức, được đào tạo, bồi dưỡng, có hiểu biết về chuyển đổi số.

Cuối cùng phải có ngân sách đầu tư, bảo đảm hệ thống hoạt động được và đồng thời phải nâng cấp, bởi khoa học công nghệ biến đổi liên tục....