Tổng Bí thư Tô Lâm: Quan tâm, kỳ vọng về một thế hệ trẻ có khát vọng

Ngày 5/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ khai giảng năm học mới và có bài phát biểu quan trọng, khẳng định giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho phát triển đất nước.

Thể hiện kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu nhìn nhận, bài phát biểu của Tổng Bí thư với thông điệp thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng đặc biệt đến thế hệ trẻ sẽ biến Nghị quyết 71 thành hiện thực.

Theo bà Thuý, Nghị quyết 71 không chỉ định hướng phát triển và hội nhập, mà còn mang tính chất đột phá. Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển như vũ bão, nếu không tạo ra những bước đột phá thì giáo dục Việt Nam sẽ có nguy cơ bị chững lại so với thế giới. Ngược lại, chỉ khi dám đột phá mạnh mẽ, chúng ta mới có thể tạo ra những bước nhảy vọt, rút ngắn khoảng cách và từng bước vươn lên.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư khẳng định, Nghị quyết 71 có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược, với những mục tiêu lớn, cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ, đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam vào dòng chảy của giáo dục thế giới và cần nhanh chóng đưa vào thực tiễn.

Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tham gia văn nghệ chào mừng tại lễ khai giảng của Bộ GD&ĐT.

Khi nền giáo dục toàn cầu không ngừng tiến về phía trước, Việt Nam càng cần sự bứt phá để thực hiện được mục tiêu mà Tổng Bí thư đã nêu đó là: đưa nền giáo dục nước ta nằm trong top 20 thế giới. Muốn vậy, Nghị quyết 71 đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết liệt, sung sức và bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu.

Bà Thuý nói, với định hướng đúng đắn sẽ giúp thế hệ học sinh Việt Nam hôm nay đủ tri thức, bản lĩnh trở thành những công dân toàn cầu tương lai. Giáo dục sẽ đột phá để bứt phá vươn tầm thế giới nếu hôm nay các em học sinh được quan tâm và phát triển năng lực toàn diện, tiếp cận xu hướng quốc tế.

Định hướng đó cũng giúp định hình rõ chân dung lớp người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình gắn với 3 giá trị cốt lõi gồm: giỏi giang, nhân ái, kiên cường, thể hiện kỳ vọng của Tổng Bí thư về một thế hệ mới phát triển năng lực toàn diện nhưng vẫn không quên nguồn cội, giữ đạo học truyền thống Việt ‘tiên học lễ, hậu học văn.

Bà Thuý chia sẻ: "Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đây là một quan điểm rất đúng bởi tất cả các quốc gia phát triển đều coi giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Giáo dục thay đổi tức là thay đổi từ cái gốc – để từ đó hình thành những công dân thế kỷ mới, có đủ năng lực hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Ngược lại, nếu giáo dục không thay đổi, chúng ta sẽ không thể có được thế hệ công dân toàn cầu như mong muốn.

Không chỉ với học sinh, những nhà quản lý giáo dục như chúng tôi cũng nhận thức rõ hơn về vai trò để đạt được kỳ vọng và mong mỏi của Tổng Bí thư".

Không áp đặt chuẩn mực cũ cho nền giáo dục hiện đại

TS Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khai giảng năm học mới đã truyền đi những thông điệp quan trọng, trong đó có nhấn mạnh, “toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại, mà cần chỉ đạo sát sao, thực chất” cũng như “đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai dân tộc”.

Theo TS Ân, trước hết phải nói rằng, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ khai giảng chung cả nước, vào một giờ, thầy trò trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng thanh hát quốc ca, cùng nghe tiếng trống khai trường, trực tiếp từ Tổng Bí thư là rất đặc biệt.

Tiếng trống vang xa, lan tỏa tới hàng triệu các thầy cô giáo và học sinh, hàng vạn trường học trong cả nước, đang hân hoan ca hát đón ngày hội lớn của giáo dục. Có thể hiểu đây cũng là lễ khai giảng trọng thể năm học mới, lần thứ 80 của các nhà trường Việt Nam.

Tổng Bí thư đã nhắc lại thư Bác Hồ gửi các cháu học sinh, nhân ngày khai trường đầu tiên của nền giáo dục độc lập, tháng 9/1945 và trích lại thư Bác căn dặn, giáo dục Việt Nam phải là “một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”.

Học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng xác định, "Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại, mà cần chỉ đạo sát sao, thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán coi giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Khi triển khai chương trình GDPT mới với phương pháp dạy học mới nhưng vẫn con người cũ, đâu đó vẫn có những cách triển khai theo lối mòn, áp đặt theo kiểu cũ.

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở Ngành giáo dục cần phải “tiên phong trong đổi mới tư duy, phương pháp, quản trị; xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò. Các cháu học sinh, sinh viên phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế nhưng luôn giữ vững bản sắc và tâm hồn Việt Nam”.

TS Đặng Tự Ân cũng nhận định, 9 định hướng lớn về đổi mới giáo dục và đào tạo gồm: Đổi mới tư duy, lấy chất lượng – công bằng – hội nhập và hiệu quả làm thước đo; Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; Đổi mới giáo dục phổ thông toàn diện: tri thức – nhân cách – thể chất; Tạo đột phá ở đại học và giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu và thị trường; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục; Xây dựng đội ngũ nhà giáo có tri thức, đạo đức, khát vọng cống hiến. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, AI trong dạy – học; Ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục; Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đều là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, cấp bách đối với giáo dục hiện nay.

Tổng Bí thư gửi gắm kỳ vọng đến học sinh, sinh viên hãy nuôi dưỡng khát vọng, làm chủ công nghệ, rèn luyện nhân cách để trở thành công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam. Đồng thời tri ân đội ngũ nhà giáo đã bền bỉ cống hiến, mong thầy cô tiếp tục đổi mới, tiên phong chuyển đổi số và giữ vững vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng cho học sinh.

Thông điệp của Tổng Bí thư được tiếp tục nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo, cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Với truyền thống hiếu học, với thầy cô tâm huyết và sự đồng hành của toàn xã hội, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đóng góp lớn vào quyết định cho khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thông điệp cuối cùng được Tổng bí thư kết luận mạnh mẽ là: “Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai dân tộc.”