Tổng Bí thư Tô Lâm: Mục tiêu không có gì khác ngoài việc phải nâng cao đời sống nhân dân

Chiều 23-1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo. Ảnh: Quang Phúc

Tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của phóng viên cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Sự nghiệp đổi mới còn phải tiếp tục

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những từ khóa của Đại hội XIV là những điểm mới trong Đại hội lần này, đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là sự tiếp tục quá trình đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Theo Tổng Bí thư, quá trình đó, Việt Nam đã tổng kết, rút ra được rất nhiều bài học. Trên cơ sở những kinh nghiệm, những truyền thống, lịch sử, những yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã đưa ra những cách làm mới, những tư duy mới, hành động mới. Trong các biện pháp thực hiện cũng đã thể hiện rất nhiều điểm mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới 40 năm và Đại hội XIV có nhiệm vụ tổng kết quá trình 40 năm đổi mới.

"Sự nghiệp đổi mới còn phải tiếp tục. Đất nước muốn phát triển được, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như mang lại sự phát triển cho đất nước, sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân, là phải tiếp tục đổi mới. Chúng tôi tiếp tục sự nghiệp đổi mới không phải là đổi mới lần một, lần hai hoặc là đổi mới giai đoạn này, giai đoạn kia" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, mỗi giai đoạn có những yêu cầu, những đặc điểm, mục tiêu khác nhau thì cần phải có những trọng tâm trọng điểm.

Cũng theo Tổng Bí thư, tầm nhìn của Việt Nam không chỉ đến năm 2045 mà còn tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là tầm nhìn rất dài mà nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV có trách nhiệm thực hiện, không phải chỉ là tư duy nhiệm kỳ.

Một điểm mới nữa, theo Tổng Bí thư, là phải xây dựng mô hình phát triển đất nước để đáp ứng được yêu cầu phát triển, trong đó cách nghĩ, cách làm, phải thay đổi mô hình tăng trưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại họp báo

Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề thế giới

Trả lời câu hỏi phóng viên đến từ Nga về Việt Nam thực hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với những vấn đề của thế giới, của khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Việt Nam là một bộ phận của thế giới, mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam, việc gì ở trong nước cũng có quan hệ đối với thế giới".

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đã nâng cấp vai trò quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam lên tầm một mức quan trọng mới, ngang với việc xác định nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây cũng là một điểm mới so với trước đây, cho thấy vai trò vị trí của công tác đối ngoại, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề thế giới đã được nâng cao.

Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề thế giới, những vấn đề quốc tế, chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, có trách nhiệm chung với các vấn đề toàn cầu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác so với trước đây. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, sức lực, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực, của thế giới, của quốc tế, ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu.

Việt Nam tiếp tục chung tay phối hợp cùng với các nước và các thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế, đóng góp thiết thực vào kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh khu vực cũng như trên thế giới.

Theo Tổng Bí thư, thế giới càng bất định thì các quốc gia càng phải đoàn kết, càng phải duy trì cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các trụ cột của các thể chế khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế khác, tiếp tục đóng góp và đưa ra các sáng kiến, đồng thời cũng sẵn sàng xem xét tham gia vào những sáng kiến hòa bình, phát triển do các nước khởi xướng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên liên quan, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và cũng phù hợp với điều kiện, năng lực của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo

Nghị quyết lần này sẽ thiên về hành động

Trả lời TTXVN về việc phải làm gì để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nghị quyết lần này sẽ thiên về hành động. Bài học kinh nghiệm trước đây là khâu tổ chức thực hiện luôn luôn là khâu yếu, nghị quyết thì rất hay nhưng đi vào cuộc sống thì rất khó, không đạt được hiệu quả.

"Do đó lần này tính hành động được đề cập rất cao và rất cụ thể, để biến nhanh các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, nhanh chóng mang lại hiệu quả để nhân dân có thể nhìn được, thấy được, thụ hưởng được, thì mới nâng cao được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Mà mục tiêu của Đảng không có gì khác ngoài mục tiêu phải nâng cao đời sống cho nhân dân" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Làm rõ khẳng định này, Tổng Bí thư cho biết ngay trong ngày 23-1, Bộ Chính trị khóa XIV đã ban hành Chỉ thị đầu tiên về tuyên truyền và triển khai ngay nghị quyết Đại hội XIV, là chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương cũng đề xuất phải có Chương trình hành động của Đảng để thực hiện nghị quyết, đó là điểm rất mới.

Từ đó, từng tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp đều phải có những chương trình hành động cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm triển khai, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Cùng với đó, tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực.

Cùng với đó là thiết kế cơ chế kiểm tra giám sát, thưởng phạt nghiêm minh những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ, khoa học, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Coi nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển. Tất cả những nội dung này các tổ chức đảng, đảng viên cần phải làm để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, kết quả là cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Phóng viên trong nước và quốc tế tại họp báo. Ảnh: TTXVN

Muốn có hòa bình, muốn phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài

Trả lời phóng viên truyền hình Nhật Bản, về chủ trương, hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam xác định hội nhập quốc tế là một nội dung rất quan trọng để phát triển đất nước và điều này cũng đã được khẳng định trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam xác định: Muốn có hòa bình, muốn phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, phải hội nhập, hợp tác với các nước. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, an ninh của đất nước cũng gắn kết chặt chẽ với an ninh khu vực và thế giới.

"Nếu không hội nhập, không quan hệ quốc tế thì không ổn định, không phát triển được. Đại hội XIV đã xác định đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cấp vị trí, vai trò của hội nhập quốc tế lên cao hơn, không phải xem là một động lực, mà trở thành một phương thức hàng đầu để phát triển đất nước" - Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư cũng cho biết dù thế giới đang chứng kiến những thay đổi, có "thế này, thế khác", nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa, hội nhập với thế giới. Bởi theo Tổng Bí thư, nếu không hội nhập thì không có thị trường, không tiếp cận được tiến bộ khoa học - công nghệ, văn minh của nhân loại, cũng không thể mang những thành tựu phát triển của Việt Nam ra thế giới…

Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm của Việt Nam là đẩy mạnh hội nhập quốc tế, chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp.

"Trước đây, trong lúc khó khăn, chúng tôi đón nhận là chính, nhưng bây giờ chuyển trạng thái từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ quốc gia đi sau trong hội nhập, giờ trở thành quốc gia tiên phong đi đầu trong hội nhập" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu về các ưu tiên trong hội nhập quốc tế, trong đó, hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác sẽ đóng góp cho hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam cũng sẽ hội nhập trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, đảm bảo tự chủ chiến lược; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống như bão lũ, thiên tai, biến đổi khí hậu; hội nhập trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…