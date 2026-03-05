Ông Trump bất ngờ công kích gay gắt Tổng thống Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Getty Images.

"Cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II"

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng hôm 3/3, khi Tổng thống Mỹ được hỏi về tiến trình chấm dứt xung đột.

“Về Nga và Ukraine – nó đứng ở đâu trong danh sách ưu tiên của tôi? Rất cao. Tôi từng nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với thực tế”, ông Trump nói.

Ông nhắc lại tuyên bố rằng, giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky tồn tại sự thù địch sâu sắc về mặt cá nhân.

“Có sự thù hận rất lớn giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, sự thù hận rất lớn. Tôi đã chứng kiến nhiều sự thù hận trong đời, nhưng tôi nghĩ trường hợp này thuộc hàng cao nhất”, ông Trump nói.

Dù bày tỏ tin tưởng cuối cùng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận, ông cho rằng bế tắc hiện nay không chỉ do một phía gây ra.

Ông Trump cũng lập luận rằng cuộc chiến không tác động trực tiếp đến Mỹ “vì nó ở rất xa” nhưng nhấn mạnh con số thương vong mà ông cho là rất lớn.

“Trong bốn tuần gần đây nhất, thực tế đã có 32.000 binh sĩ thiệt mạng; 32.000 - và trung bình mỗi tháng có từ 25.000 đến 30.000 binh sĩ chết trong cuộc chiến ngu ngốc đó, và tôi muốn nó kết thúc”, ông chủ Nhà Trắng nói, đồng thời gọi đây là “cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II".

Chỉ trích ông Biden, mỉa mai Tổng thống Zelensky

Cùng ngày, ông Trump cũng chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden vì ủng hộ Ukraine, cáo buộc ông Biden đã chuyển giao khối lượng lớn vũ khí cho Ukraine mà Mỹ không bổ sung kịp thời.

“Ông Joe Biden đã dành toàn bộ thời gian và tiền bạc của đất nước chúng ta và TRAO hết mọi thứ cho P.T. Barnum (ám chỉ Tổng thống Zelensky!) của Ukraine - Hàng trăm tỷ USD”, ông Trump gay gắt tuyên bố, nhấn mạnh rằng các vũ khí tối tân đã bị trao đi “MIỄN PHÍ!” và không được thay thế.

Ông nhấn mạnh mình đã tái thiết quân đội Mỹ trong nhiệm kỳ đầu và tiếp tục củng cố lực lượng, khẳng định nước Mỹ “được trang bị đầy đủ và sẵn sàng CHIẾN THẮNG LỚN!!!”.

(P. T. Barnum hay Phineas Taylor Barnum (1810–1891) là một nhà tổ chức biểu diễn, doanh nhân và chính trị gia người Mỹ, nổi tiếng với việc quảng bá các chương trình giải trí theo phong cách phô trương, gây sốc và thu hút công chúng bằng chiêu trò truyền thông. Vì vậy khi mô tả ai đó là “P.T. Barnum”, đó thường là cách ám chỉ người đó giống một “ông bầu show”, giỏi trình diễn, phô trương và thu hút sự chú ý với hàm ý mang tính mỉa mai hoặc chỉ trích - PV).

Phát ngôn của ông Trump đã vấp phải phản ứng từ những người ủng hộ Ukraine, trong đó có Jürgen Nauditt, Giám đốc điều hành NAFO – một phong trào trực tuyến phi tập trung phản đối Nga.

“Ukraine đã nhận hàng tỷ USD viện trợ từ năm 2022 để tự vệ, chứ không phải để ‘lừa đảo.’ Ông Trump đang bóp méo điều này để biện minh cho sự lãng phí của chính mình trong ‘Epic Fury’ – một cuộc chiến đang nuốt hàng tỷ USD trong khi ông coi Ukraine chỉ là một ‘màn trình diễn'”, ông Nauditt viết trên mạng xã hội X.

Ông Nauditt cho rằng việc Tổng thống Mỹ so sánh ông Zelensky với nhà tổ chức biểu diễn và chính trị gia P.T. Barnum là “đáng phẫn nộ,” và lập luận rằng ngôn từ như vậy làm suy yếu cuộc đấu tranh của Ukraine trước Nga.

Ông Nauditt cáo buộc ông Trump chuyển trách nhiệm sang Kiev trong khi xem nhẹ quy mô các cuộc tấn công của Nga.