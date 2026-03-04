Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh Iran âm mưu ám sát ông Trump

Quân đội Mỹ hôm thứ Tư cho biết họ tiêu diệt một quan chức Iran đứng đầu một đơn vị bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, nhưng mục tiêu này không phải là trọng tâm ban đầu của cuộc chiến.

"Thủ lĩnh của đơn vị âm mưu ám sát Tổng thống Trump đã bị truy lùng và tiêu diệt", Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói trong một cuộc họp báo.

“Mặc dù đó không phải là trọng tâm của nỗ lực này – trên thực tế, Tổng thống hay bất kỳ ai khác chưa bao giờ đề cập đến – tôi và những người khác đã đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm về việc đó cuối cùng nằm trong danh sách mục tiêu", ông Hegseth nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Ông không nêu tên cá nhân đó nhưng cho biết chiến dịch diễn ra vào thứ Ba.

Năm 2024, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội một người đàn ông Iran liên quan đến âm mưu được cho là do IRGC ra lệnh ám sát ông Trump, khi đó là tổng thống đắc cử của Mỹ.

Tehran đã phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã nhắm mục tiêu vào Trump và các quan chức Mỹ khác.

Về tiến trình của Mỹ trong cuộc xung đột Trung Đông, Hegseth khẳng định rằng Mỹ đang giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự “một cách quyết định, tàn khốc và không khoan nhượng”.

Ông cho biết thêm nhiều lực lượng, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, sẽ sớm đến khu vực này. Ông nói thêm rằng Mỹ “sẽ dành tất cả thời gian cần thiết để đảm bảo thành công”.

Lực lượng Mỹ có đủ đạn dược cho các hoạt động đang diễn ra chống lại Iran, Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết và ôngHegseth nói thêm rằng quân đội đã sử dụng các loại vũ khí tiên tiến hơn vào đầu chiến dịch nhưng đang chuyển sang sử dụng bom trọng lực hiện nay khi Mỹ đã kiểm soát được không phận Iran, và kho dự trữ các loại vũ khí tiên tiến vẫn “cực kỳ mạnh”.

Đề cập đến máy bay không người lái, ông Hegseth tiếp tục: “Chúng tôi đã đẩy mạnh mọi hệ thống chống máy bay không người lái có thể, không tiếc chi phí hay khả năng. Như tôi đã nói, điều này không có nghĩa là chúng tôi dừng mọi thứ".