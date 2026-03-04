Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cận cảnh tuyến bổ cập nước sông Tô Lịch trị giá 869 tỷ đồng đang thành hình

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch, đồng thời cải thiện môi trường và tăng năng lực tiêu thoát nước đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương với tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, đây dự án xử lý khẩn cấp nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ tại các khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra, Starlake và lân cận.

Điểm lấy nước từ sông Hồng vào kênh Thụy Phương

Từ sông Hồng, nước chảy qua cống Liên Mạc.

Sau khi qua cống Liên Mạc, nước sông Hồng chảy vào sông Nhuệ, sau đó được dẫn nước từ trạm bơm Thụy Phương vào kênh Thụy Phương để thực hiện chức năng bơm bổ cập và tiêu nước với lưu lượng 5m³/giây, kết hợp tiêu động lực ra sông Nhuệ khi mực nước cao và cống tiêu tự chảy trên bờ sông.

Công trường cải tạo kênh Thụy Phương hoạt động xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ dự án khẩn cấp.

Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026, gồm lắp đặt trạm bơm, thông nước tuyến kênh hở dài khoảng 3,56km và hoàn thành khoảng 2km cống hộp trên phố Hoàng Minh Thảo.

Đến nay, nhà thầu đã đổ bê tông dầm đỉnh cừ khoảng 100 m và thi công hơn 800 m trong tổng số trên 1.300 m cừ bê tông.

Tuyến cống hộp từ đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch cũng đang được quây rào, bóc dỡ mặt đường để thi công. Hạng mục chính dự kiến hoàn thành trước 30/4, các phần việc còn lại chậm nhất vào 30/6.

Tuyến kênh Thụy Phương đã dần thành hình.

Máy móc tập kết, hoạt động trên công trường với tinh thần khẩn trương.

Đây là 1 trong 10 công trình chống ngập khẩn cấp của TP Hà Nội, đảm bảo thoát nước đón mùa mưa 2026. Tổng mức đầu tư của 10 dự án lên đến gần 5.600 tỷ đồng.

Đến 30/6/2026, dự án phấn đấu hoàn thiện cảnh quan kênh, hoàn trả mặt đường và hoàn thành tuyến cống hộp dọc Võ Chí Công để chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

