Bão Kalmaegi mạnh cấp 11, giật cấp 14, hướng vào khu vực nào của nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở khoảng 11,2 độ vĩ Bắc, 129,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 103 đến 117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây.

Đến 1 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,8 độ vĩ Bắc, 125,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15, tốc độ di chuyển khoảng 20 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở khoảng 11,5 độ vĩ Bắc, 120,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 đến 25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía Đông của 117,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Bão Kalmaegi gây sóng biển cao tới 10 m

Dự báo khoảng ngày 5-11 (thứ 4 tuần này), bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Các chuyên gia khí tượng dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, với cường độ cấp 13, giật cấp 17 và còn có khả năng mạnh thêm.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo dự báo của Cục Khí tượng thủy văn, khoảng ngày 7-11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6-11 đến 9-11.

Cục Khí tượng thủy văn lưu ý các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.