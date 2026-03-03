Lời kể của tài xế ở Bắc Ninh chấp nhận vượt đèn đỏ, lấn làn để đưa bé 7 tuổi hóc dị vật đi cấp cứu

Khoảng 14h ngày 28/2, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một ngam tài xế chấp điều khiển ô tô nhận vượt đèn đỏ, lấn làn để đưa một cháu bé 7 tuổi bị hóc dị vật đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh (cơ sở 1).

Anh Duy Bình - tài xế trong câu chuyện trên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang ngồi uống nước thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà dân bên cạnh nên vội chạy ra xem.

Cháu N.H.N (7 tuổi) được anh Duy Bình chấp nhận vượt đèn đỏ, lấn làn để đưa một cháu bé 7 tuổi bị hóc dị vật đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh (cơ sở 1). Ảnh cắt từ clip

“Lúc tôi chạy ra thì thấy mọi người đang xúm lại quanh một cháu bé. Cháu có biểu hiện bị hóc gì đó ở cổ họng. Mặt cháu đỏ bừng rồi tím tái dần, nước mắt, nước mũi chảy nhiều, kèm theo cả máu đỏ” - anh Bình kể lại.

Trước tình huống nguy cấp, anh Duy Bình không chần chừ bế cháu bé lên xe, bật xi-nhan cảnh báo, nháy đèn liên tục để xin đường và lao thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh (cơ sở 1).

Kể lại thời điểm đó, anh Bình chia sẻ: “Khoảng 14 giờ chiều hôm đó tôi có đưa một cháu nhỏ đi cấp cứu do cháu bị hóc dị vật. Trên đường đi, vì quá cấp bách nên tôi có vượt đèn đỏ, lấn làn. Tôi đã bật xi-nhan cảnh báo và nháy đèn xin đường từ xa”.

Anh cũng mong nhận được sự cảm thông của những người tham gia giao thông khi ấy: “Có một số người đi ngược chiều có thể nghĩ tôi cố tình vượt ẩu hơn thua. Mong mọi người hoan hỉ thông cảm. Tôi biết là vi phạm, nhưng lúc đó chỉ nghĩ làm sao đưa cháu đến viện nhanh nhất”, anh Bình nói.

Tại khoa Cấp cứu, cháu bé được xử lý dị vật kịp thời và dần ổn định. Khi thấy cháu qua cơn nguy kịch, anh Bình mới thực sự thở phào.

Tại khoa Cấp cứu, cháu bé được xử lý dị vật kịp thời và dần ổn định. Khi thấy cháu qua cơn nguy kịch. Ảnh cắt từ clip.

Nhắc lại sự việc, bà T. – bà nội cháu N.H.N (7 tuổi) cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày 28/2, bà đưa cháu từ xã Lục Ngạn lên phường Bắc Giang chơi với con gái. Trong lúc ăn kẹo, cháu không may bị hóc.

“Khi tôi chạy ra thì thấy cháu tím tái cả người, thở rất khó. Tôi hoảng quá, chỉ biết kêu cứu. Gọi taxi thì chờ mãi không thấy. Tôi hét lên hỏi có ai có xe chở cháu đi bệnh viện giúp không” - bà T. nhớ lại.

Giữa lúc cả gia đình rối bời, anh Duy Bình xuất hiện và lập tức nhận lời đưa cháu đi cấp cứu. “Nếu hôm đó không có anh Bình, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cháu tím tái nhanh lắm. Tôi thực sự mang ơn anh ấy. Đó là ân nhân của gia đình tôi” - bà T. xúc động nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Thanh Giang – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 – xác nhận có trường hợp một người dân đưa cháu bé bị hóc dị vật đến cấp cứu trong tình huống khẩn cấp, trên đường đi có vượt đèn đỏ.

“Chúng tôi đã nắm được sự việc. Bệnh viện sẽ trao đổi với cơ quan Công an để xác minh cụ thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia cứu giúp nạn nhân trong tình huống cấp bách”, ông Giang cho biết. Theo ông, đây là “một hành động rất có tâm, kịp thời cứu người trong hoàn cảnh nguy hiểm”.

Thông tin từ kíp trực cấp cứu cho thấy, cháu bé được xử trí khẩn cấp dị vật đường thở, theo dõi sát tình trạng hô hấp. Sau khi sức khỏe ổn định, cháu được cho ra viện ngay trong ngày 28/2. Các bác sĩ cũng tư vấn gia đình nâng cao cảnh giác, tránh để xảy ra sự cố tương tự.