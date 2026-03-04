Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Cơ quan CSĐT Bộ Công an có 4 kiến nghị

Trong vụ án này, cùng bị đề nghị truy tố về tội danh như của bà Nguyễn Thị Kim Tiến còn có bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT).

Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi còn công tác.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng). Bị can này từng phải lĩnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Kết luận điều tra đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hai dự án đầu tư xây dựng mới hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “cho phép thuê tư vấn nước ngoài”, nhưng bị can Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký các tờ trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó là bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện lập hai dự án và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc hai dự án, cho phép Công ty VK Architects and Engineers được lập, báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc hai dự án và phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc hai dự án.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc hai dự án được duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu và Trần Văn Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật để Liên danh VK Studio - Viện Kinh tế xây dựng thực hiện các gói thầu TV4/2014, TV5/2014 và phối Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng SHT) hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật để VK Studio thực hiện các gói thầu TVBM-04 và TVVĐ-04, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam nay là tỉnh Ninh Bình. Ảnh: D.V

Để đảm bảo tiến độ thực hiện hai dự án theo yêu cầu của Chính phủ, Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo Trần Văn Sinh tham mưu để Ban Y tế trọng đểm Bộ Y tế có Tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt thực hiện hai dự án, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Tuy tờ trình đề nghị phê duyệt hai dự án thiếu căn cứ phân chia các gói thầu, nhưng Nguyễn Doãn Tú vẫn chủ trì tổ chức họp, thẩm định hai dự án, nhưng không lập báo cáo thẩm định, sau đó có phiếu trình để Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định phê duyệt hai dự án, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Vẫn theo kết luận điều tra, trên cơ sở hai dự án được phê duyệt,Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo các bị can khác lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 không đúng quy định, có nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dẫn đến dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thực hiện, không bảo đảm mục tiêu đề ra, gây lãng phí tài sản Nhà nước hơn 733 tỷ đồng.

Như vậy, sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị can trong vụ án đã gây thất thoát 803 tỷ đồng.

Sau khi phân tích, đánh giá toàn diện vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đưa hai dự án vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Kiến nghị thứ hai, đối với các nhà thầu thực hiện 9 gói thầu xây lắp (trừ gói thầu xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 do liên danh các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng) và gói thầu thiết bị y tế Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thực hiện các hạng mục công việc đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình và chất lượng thiết bị y tế; thực hiện thanh toán, quyết toán đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Kiến nghị thứ ba, ngoài các bị can đã bị khởi tố và đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau nhưng miễn trách nhiệm hình sự, hoặc phân hoá không xử lý hình sự, hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Kiến nghị thứ tư, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (4 doanh nghiệp), Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách hành vi, tài liệu liên quan đến các nhà thầu này, chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.