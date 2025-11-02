Bão Kalmaegi ngày càng mạnh thêm, khi vào Biển Đông có thể giật tới cấp 16-17

Bão có tên quốc tế là Kalmaegi, trong tiếng Triều Tiên có nghĩa là chim Hải Âu hay còn gọi là mồng biển.

Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão Kalmaegi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay 2-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 11,2 độ vĩ Bắc, 132,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 3-11, bão Kalmaegi ở vị trí 10,7 độ vĩ Bắc, 127,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung (Philippines). Bão có khả năng mạnh lên, cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20 km/giờ;

Tới 16 giờ ngày 4-11, tâm bão Kalmaegi ở vị trí 11,3 độ vĩ Bắc, 121,5 độ kinh Đông, khu vực phía Tây miền Trung (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ. Khu vực nguy hiểm, Vĩ tuyến từ 10,00 độ Vĩ Bắc đến 19,50 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh thêm khi vào Biển Đông, dự báo giật tới cấp 16-17

Dự báo khoảng ngày 5-11 (thứ 4 tuần sau), bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Các chuyên gia khí tượng dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông.

Cụ thể, 16 giờ ngày 5-11, bão Kalmaegi ở vị trí 12,1 độ vĩ Bắc, 117,1 độ kinh Đông, khu vực giữa Biển Đông. Có khả năng mạnh thêm, cấp 13, giật cấp 16-17, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 km/giờ.

Khu vực nguy hiểm, vĩ tuyến từ 10,00 độ Vĩ Bắc đến 15,00 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Trên biển, từ chiều và đêm ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo dự báo của Cục Khí tượng thủy văn, khoảng ngày 7-11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6-11 đến 9-11.

Cục Khí tượng thủy văn lưu ý các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.