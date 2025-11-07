Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hàng trăm tàu bị bão Kalmaegi phá hủy, đánh chìm

Gió bão khiến hàng trăm ghe, tàu cá, thuyền thúng ở Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Ngãi bị đắm, dạt vào bờ, người dân thiệt hại nặng.

Dọc bờ biển Vũng Chào khoảng 500 m ở phường Sông Cầu, tỉnh Đăk Lăk (Phú Yên cũ), hàng trăm ghe, tàu, thuyền thúng nằm ngổn ngang, chất đống, trưa 7/11.

Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng khi bão Kalmaegi đổ bộ tối qua với sức gió giật cấp 13, cùng sóng biển tràn vào bờ gây ngập khu dân cư.

Khoảng 200 ghe, tàu và thuyền thúng bị sóng đánh dạt vào bờ, nhiều chiếc chìm hoặc hư hỏng nặng.

Tàu thuyền cùng các loại rác thải, cây gỗ nằm xếp lớp chồng lên nhau sau khi sóng biển rút ra xa bờ.

Bà Hợp, 43 tuổi bên chiếc ghe cá trị giá 200 triệu đồng bị sóng đánh dạt vào bờ. "Thân ghe giờ hư hết, tôi chỉ tháo cục máy ra bán lại để gỡ gạc lại tiền vốn", bà Hợp nói.

Sáng nay, một số chủ tàu dầm mình dưới biển để vớt lưới, ngư cụ, máy móc lên bờ.

Anh Võ Xuân Châu (34 tuổi, phường Sông Cầu) cho biết trước bão đã neo chặt chiếc ghe dài 15 m gần bờ Vũng Chào, nhưng giông lốc làm đứt dây, sóng đánh dạt vào bờ. Thân ghe vỡ nát, hầm máy ngập nước hư hỏng hoàn toàn.

“Tôi mua ghe và máy gần 1,5 tỷ đồng để đánh cá hố, cào đôi, giờ coi như mất trắng”, anh nói.

Tàu cá công suất lớn bị sóng đánh vào bờ làm gãy cây xanh, sập nhà tạm của người dân trên bờ.

Chủ tàu thất thần bên xác ghe dạt bờ. Ngồi cạnh chiếc ghe chìm nửa thân, ông Hưng cho biết đã thuê người trục vớt từ sáng nhưng bất thành vì mắc vào nhiều tàu khác, nước lại xuống thấp. “Phải chờ thủy triều dâng mới kéo ra được, gỡ dàn máy bán lại chứ thân tàu hư hết”, ông nói.

Cách Vũng Chào khoảng 112 km, khu vực cảng Đề Gi (Gia Lai) có khoảng 10 tàu cá bị chìm, mắc cạn sau bão.

Tàu 800 CV của ông Nguyễn Kim Cương (47 tuổi) bị sóng lớn đánh đứt neo, trôi va vào đá. Hôm nay, ông cùng nhiều lao động thu gom ngư cụ, tài sản còn sót lại. Ông Cương ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Tàu được đóng cách đây 6 năm, trị giá khoảng 6 tỷ đồng, chuyên hành nghề lưới vây ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Tàu cá công suất nhỏ khác bị sóng đánh lật nghiêng ở cảng biển Đề Gi.

Tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), một tàu khách cũ bị hất lên bờ, hư hỏng nặng. Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng được huy động để khắc phục đường bờ kè bị triều cường làm hỏng.

07/11/2025 14:46 PM (GMT+7)
