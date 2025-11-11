Nhà xưởng, khu công nghiệp tan hoang sau bão Kalmaegi

Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông) rộng 12.000 ha, với nhiều chức năng: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu cảng biển và dịch vụ cảng biển, các khu du lịch, dịch vụ và khu đô thị mới. Đây là trung tâm và động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) và khu vực miền Trung.

Bão Kalmaegi đổ bộ tối 6/11 khiến nhiều nhà xưởng trong khu công nghiệp bị tốc mái, sập tường, hư hỏng hàng hóa. Gia Lai và Đăk Lăk là hai địa phương thiệt hại nặng nề nhất do bão.

Dãy nhà xưởng của Công ty cổ phần HĐ Nhơn Hội (tổng diện tích khoảng 3 ha, chuyên sản xuất đồ gỗ) bị gió cuốn bay. Trụ, kèo bị bẻ cong, xiêu vẹo, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng.

Bức tường dài hàng chục mét của công ty ngã đổ. Nhiều cánh cửa, mái tôn của nhà xưởng này bị gió thổi bay ra ngoài khuôn viên.

Bên trong nhà xưởng chứa đồ gỗ, nệm nằm ngổn ngang, phần mái trơ trụi những thanh thép và hệ thống dây điện. Hệ thống thông gió của nhà xưởng cũng đánh sập, hư hỏng.

Sáng nay, nhân viên công ty thu gom nệm, bàn ghế, quét dọn nhà xưởng để sớm hoạt động trở lại.

Cách đó khoảng 200 m, nhà xưởng 3.800 m2 cho thuê của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Quihub cũng hư hỏng nặng. 5 trong số 8 nhà xưởng của công ty xây dựng bị bão tàn phá, hư hỏng nặng.

Ông Võ Hoàng Nhân, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Quihub, cho biết cuồng phong cuốn bay mái 5 nhà xưởng, quật gãy nhiều trụ sắt thép... ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

Chỉ trong vài giờ bão quét qua, toàn bộ khu nhà xưởng của công ty biến thành đống sắt vụn. Mọi công sức, tài sản của doanh nghiệp gần như mất trắng.

Nhà xưởng của doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi cho thú cưng bị bão đánh tốc mái. Sáng nay nhân viên công ty đến quét dọn, sửa chữa tạm thời để sớm đưa vào hoạt động.

Sở Công Thương Gia Lai cho biết thống kê ban đầu nhà xưởng ở các khu công nghiệp hư hỏng gây thiệt hại 275 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh đang khẩn trương rà soát, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hạ tầng, nhà xưởng, điện nước, sớm ổn định sản xuất.

Nhiều tấm năng lượng mặt trời trong Khu kinh tế Nhơn Hội hư hại.

Bão Kalmaegi còn khiến 32.000 ngôi nhà từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk hư hỏng, thiệt hại kinh tế ước gần 7.600 tỷ đồng. Trong đó, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nhất với gần 24.700 nhà hư hỏng, Đăk Lăk gần 6.000 nhà.

Sóng lớn đánh chìm, làm hư hỏng 96 tàu thuyền, hơn 54.300 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Gần 3.800 ha lúa, hoa màu, 7.400 ha cây trồng bị gãy đổ, 4.500 gia cầm bị chết...