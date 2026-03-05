Cuộc sống dưới hầm trú ẩn xa hoa của giới siêu giàu Dubai

Trước đây, các biệt thự và dinh thự hạng sang tại Dubai thường được trang bị phòng an toàn công nghệ cao, tầng hầm kiên cố hoặc boongke riêng với chi phí lên tới hàng triệu USD. Những không gian này chủ yếu nhằm bảo vệ chủ nhân trước nguy cơ tội phạm nghiêm trọng nhắm vào giới siêu giàu. Tuy nhiên, sau các vụ tấn công bất ngờ hôm 1/3, chúng trở thành nơi trú ẩn thực sự khi nhiều khu vực biểu tượng của thành phố bị ảnh hưởng.

Sân bay Dubai cùng một số khách sạn và công trình nổi tiếng như Fairmont The Palm và Burj Al Arab được cho là nằm trong khu vực trúng đòn tấn công, khiến một phần đường chân trời rực sáng của thành phố bốc cháy. Trước đó, Dubai gần như đứng ngoài các điểm nóng xung đột trong khu vực Trung Đông, tạo cảm giác an toàn cho cộng đồng người nước ngoài đông đảo sinh sống tại đây.

Bên ngoài cung điện Zabeel ở Dubai. Ảnh: Serdanik

Cung điện Zabeel - nơi ở của gia đình cầm quyền Al Maktoum - được xem là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất UAE, với hệ thống an ninh vũ trang 24/7 và nhiều phòng an toàn công nghệ cao có nguồn điện riêng, đủ duy trì sinh hoạt trong thời gian dài nếu cần phong tỏa.

Tại các khu dân cư siêu sang như Emirates Hills, những dinh thự đắt đỏ cũng được trang bị phòng chống nổ và trạm điện riêng. Một số công ty an ninh tại Dubai còn cung cấp dịch vụ thiết kế phòng trú ẩn bí mật cho nhà riêng, có khả năng chịu được các vụ tấn công vũ trang tầm gần. Trong khi đó, với những gia đình không có hầm kiên cố, phòng gym dưới tầng hầm - vốn phổ biến trong các biệt thự cao cấp - trở thành lựa chọn thay thế. Nhiều khách sạn 5 sao cũng nhanh chóng hướng dẫn khách di chuyển đến khu vực tránh xa cửa kính khi có tiếng nổ.

Trú ẩn trong tầng hầm với đầy đủ phòng tập gym và các trang thiết bị cao cấp được gia đình cựu danh thủ Rio Ferdinand (trái) và ngôi sao truyền hình kiêm doanh nhân Ebraheem Al Samadi (phải), chọn lựa. Ảnh: Instagram

Ngôi sao truyền hình thực tế Ebraheem Al Samadi, quen mặt trong series Dubai Bling, đăng video từ phòng gym dưới lòng đất của mình để trấn an người theo dõi rằng anh vẫn an toàn. Cựu danh thủ Rio Ferdinand và vợ là Kate Ferdinand cũng cho biết cả gia đình đã ở dưới tầng hầm sau một đêm đáng sợ, đồng thời tạm cho các con nghỉ học trong thời gian được gọi là "phong tỏa Dubai".

Một số nhân vật nổi tiếng khác sinh sống tại UAE như Luisa Zissman chia sẻ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và quyết định giữ con ở trong nhà. Dù lo lắng, họ bày tỏ tin tưởng vào khả năng đảm bảo an ninh của chính quyền sở tại.

Bên trong khách sạn 5 sao Jumeirah Zabeel Saray ở Dubai. Ảnh: Kiev Victor

Giới quan sát cho rằng những biện pháp phòng ngừa vốn được thiết kế để đối phó tội phạm nay bất ngờ phát huy tác dụng trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Với nhiều cư dân thượng lưu Dubai, các hầm trú ẩn xa xỉ từng chỉ mang tính đề phòng giờ đã trở thành nơi trú ẩn thực sự giữa biến động.