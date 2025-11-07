Đi sơ tán về nhà đã sập, 60 năm chưa thấy cơn bão nào khủng khiếp như vậy

Sáng 7-11, cơn bão số 13 quét qua, nhiều căn nhà ở làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã bị gió lớn, sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn.

Làng chài Xuân Thạnh tan tác sau bão số 13.

Theo ghi nhận, hàng chục căn nhà ở bãi trước biển Xuân Thạnh đã bị sóng biển đánh tan nát, hư hại nghiêm trọng trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11.

Cơn bão khủng khiếp nhất 60 năm qua

Gặp chúng tôi, nhiều người dân làng chài Thạnh Xuân thốt lên hai chữ "tàn sát” khi mô tả về trận bão dữ đêm qua. Cơn bão khiến biển động rất mạnh, nước biển dâng cao trên 10 mét. Sóng lớn xô vào "tấn công” nhiều căn nhà dọc theo bờ biển. Dù nhiều căn nhà ở xa biển đến 50 mét, sóng vẫn xô tới và kéo tất cả đi.

Hàng chục căn nhà bị sóng đánh tan hoang.

Trên bãi biển, rác thải bủa vây khắp nơi. Trên các căn nhà bị sóng đánh sập, rác thải, vật liệu xây dựng, xà bần, gạch, ngói, tài sản của người dân nằm ngổn ngang. Chỉ trong một đêm, hàng chục hộ dân làng Xuân Thạnh đã rơi vào cảnh mất nhà, "màn trời chiếu đất”.

Nhiều căn nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Ông Trần Văn Binh (làng Xuân Thạnh) lang thang dọc bờ biển, dùng xẻng đào bới căn nhà sát biển để tìm kiếm những thứ giá trị còn sót lại. Sóng lớn đập vào khiến nhiều tài sản bị cuốn đi. Ông bàng hoàng thốt lên, lịch sử đời người 60 năm qua chưa từng thấy trận thiên tai nào thiệt hại như lần này.

Ông Binh bần thần khi chứng kiến khung cảnh tan hoang tại làng chài Xuân Thạnh sau đêm bão dữ.

“Giọ mạnh khủng khiếp, sóng thì quá lớn, kéo theo nhà cửa tan nát, sập hết toàn bộ. Cả làng chài mấy chục căn nhà bị sóng đánh tan nát chỉ trong một đêm, tài sản bị cuốn đi hết. Bà con sơ tán về thì đã thấy sập hết rồi”, ông Binh kể lại.

Hơn 40 căn nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Trong buổi sáng 7-11, nhiều người dân làng chài Xuân Thạnh đã trở về nhà. Trước khung cảnh tan hoang, nhiều người không giấu được nổi buồn, bất lực và khóc nức nở.

Từ sáng sớm đến trưa, ông Lê Văn Thảo cật lực mang, vác các loại cây gỗ, rác thải trong nhà bỏ ra bên ngoài. Rác nhỏ trôi nổi vun thành từng đống lớn, gia đình ông Thảo phải dùng cào dọn nhiều giờ đồng hồ. Tuy nhiên, rác quá nhiều khiến việc thu dọn gặp nhiều khó khăn.

Ông Thảo dọn dẹp đống rác khổng lồ trong nhà.

Sóng biển cũng cuốn trôi của ông Thảo hai thúng đi biển và những tài sản có giá trị nhất.

“Buồn quá, nhìn cái cảnh hoang tàn muốn ngất xỉu. Nhà cửa đổ nát hết, đâu còn gì nữa đâu. Xuống đây ở để đi biển, mà giờ cảnh nhà không có khổ càng thêm khổ”, ông Thảo buồn bã.

Di dời tránh bão, về thấy nhà tan hoang

Bão số 13 đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Gia Lai, gia đình ông Trần Đình Mai (61 tuổi) theo lời hướng dẫn của chính quyền địa phương, đi trú tránh tại điểm tập trung được bố trí. Tuy nhiên, đến lúc quay về sau cơn bão dữ, nhà cửa đã bị đổ sập, hư hại nghiêm trọng.

Căn nhà ông Mai nằm trên cao và khá xa mặt biển. Thế nhưng, sóng biển dữ dội vẫn vươn tới xô sập toàn bộ phần phía trước căn nhà. Trong khi đó, gió lớn cuốn bay toàn bộ phần mái nhà của ông Mai.

Ông Trần Đình Mai trở về nhà sau khi tránh trú bão, bất lực nhìn căn nhà đổ sập.

Ngay khi lặng gió, ông Mai tức tốc chạy từ điểm sơ tán tập trung về nhà để xem tình hình. Đến nơi, ông chết lặng vì căn nhà cấp bốn của mình đã bị "xóa sổ”.

“Chỉ trong vòng vài tiếng, từ 5 giờ đến 10 giờ đêm, sóng biển dâng cao, gió lớn khủng khiếp. Đến lúc 10 giờ đêm về nhà phát hiện nhà cửa tan hoang hết, tôn bay, sập nhà, bể nền. Hàng loạt máy móc thiết bị trong nhà bị hư hỏng, bể nát không còn gì”, ông Mai xót xa kể và cho hay, sống 61 năm rồi đến nay mới thấy cơn bão này là cơn bão hung dữ nhất.

Căn nhà của ông Mai tan hoang sau bão.

Gặp phóng viên, ông Phạm Đình Cư (64 tuổi) chỉ kịp nói, "nhà sập hết rồi, bão mạnh quá” rồi chạy đi cào đống rác khổng lồ tấp vào nhà trong đợt sóng dữ dội đêm qua. Căn nhà của ông Cư bị sóng đánh hư hại hoàn toàn, chỉ còn sót lại một số vách tường trơ trọi.

Căn nhà của ông Cư.

Ông Trần Văn Thừa (trưởng thôn Xuân Thạnh), thống kê sơ bộ có khoảng 16 căn nhà bị đánh sập hoàn toàn, 14 căn nhà bị hư hại từ 30 đến 80%.