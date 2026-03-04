Bộ Nội vụ nói gì về thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành?

Ngày 4/3, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến những thông tin cho rằng sắp tới sẽ tiếp tục việc sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh, thành.

Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành và đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Phan Trung Tuấn cho biết, dư luận và đặc biệt là trên trên mạng xã hội gần nay lan truyền hình ảnh một công văn do lãnh đạo Bộ Nội vụ ký gửi Bộ Tư pháp kèm phụ lục có nội dung sắp xếp 34 tỉnh thành phố, còn lại 16 tỉnh thành phố. Điều này dẫn đến những đồn đoán về khả năng tiếp tục sáp nhập các địa phương và đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới.

Trước thông tin này, Bộ Nội vụ khẳng định cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thực hiện trong năm 2025 là bước đi chiến lược, mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Chủ trương này, bao gồm việc hợp nhất từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoàn toàn mô hình cấp huyện, đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc rất kỹ lưỡng qua nhiều lần họp bàn, xem xét trước khi ban hành Nghị quyết thực hiện. Mục tiêu cốt lõi là hướng tới sự ổn định lâu dài của các đơn vị hành chính.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ tại buổi họp báo chiều 4/3. Ảnh: PV

Về kết quả thực hiện, ông Tuấn cho biết hiện nay cả nước đã ổn định với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã, phường và thị khu). Việc sắp xếp này gắn liền với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đã chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 và đến nay đã triển khai được hơn 8 tháng.

Hiện tại, dưới sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn hệ thống chính trị đang tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo mô hình mới vận hành hiệu quả, thông suốt, hướng tới quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Từ thực tế đó, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ hiện không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước. Đây là thông tin chính thức nhằm giải tỏa các lo ngại của dư luận.

"Chúng tôi xin khẳng định lại là hiện nay Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước", ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế, ông Phan Trung Tuấn thông tin thêm, tại phiên họp thứ 52 (tháng 12/2025), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua hai nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị. Các nghị quyết này nhằm cụ thể hóa và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72 (được Quốc hội thông qua tháng 6/2025), thay thế cho các quy định liên quan đến mô hình ba cấp trước đây. Việc này nhằm hoàn thiện các quy hoạch, tạo đà cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đối với các đơn vị hành chính, bao gồm cả đô thị.

Cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã khẳng định rõ ràng rằng Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập hay chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới.

Ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh, các nội dung liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật có liên quan. Đồng thời, hoàn thiện các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị của địa phương và chất lượng phục vụ người dân, không nhằm hướng tới việc tiếp tục chia tách, sáp nhập hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới.