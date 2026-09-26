Hơn 100.000 người xem múa rồng lửa ở Tòa thánh Tây Ninh

Đại lễ Yến Diêu Trì Cung được tổ chức hàng năm vào ngày 14,15/8 âm lịch thu hút hàng trăm nghìn tín đồ Cao Đài cùng du khách cả nước. Lễ hội có xuất xứ xa xưa, theo một tích cổ vua Hán Vũ Đế tiếp đón đức Phật Mẫu trong đêm rằm tháng 8, lần đầu diễn ra năm Ất Sửu (1925).

Điểm nhấn của lễ hội là màn múa rồng nhang dài 39 m, mỗi con được hơn 50 người điều khiển múa uốn lượn, phun lửa. Theo sau rồng là 3 linh vật còn lại trong tứ linh gồm lân, quy, phụng.

Đoàn rước rồng diễu hành trước Báo Ân từ đến Đền Thánh vòng qua Đông Tây khán đài. Tòa thánh được coi là tổ đình - cơ sở thờ tự cấp trung ương của đạo Cao Đài. Công trình khởi công năm 1933, hoàn thành năm 1947 nhưng đến năm 1955 mới khánh thành. Ngôi tòa thánh rộng hơn 2.000 m2, nổi bật với hai lầu chuông và trống cao 25 m.

Bấm để lật

Màn phun lửa có sự kết hợp của bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng tạo nên điểm nhấn trong đêm lễ hội. Kỹ thuật phun lửa được các diễn viên thực hiện bằng việc điều tiết gas và dầu hỏa.

Màn phun lửa có sự kết hợp của các linh Quy, Phụng tạo nên điểm nhấn trong đêm lễ hội. Kỹ thuật phun lửa được các diễn viên thực hiện bằng việc điều tiết gas và dầu hỏa.

Đoàn rước Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương diễu hành.

Trong đạo Cao Đài, Đức Phật Mẫu là một vị thiêng liêng, ngang hàng Đức Chí Tôn có vai trò là đấng tạo hóa. Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương trang trí trên đèn, hoa trang trọng được hàng chục người đẩy chậm rãi từ Báo Ân Từ qua trước Tòa thánh đến cổng Chánh Môn để người dân đứng dọc hai bên đường chiêm bái.

Các cô gái mặc trang phục truyền thống của người Khmer diễu hành tại lễ hội. Các em thiếu nhi hóa trang thành chim phượng hoàng trượt patin trong khuôn viên tòa thánh.

Đông nghịt người dân, tín đồ Cao Đài theo dõi đoàn rước trong đêm hội.

Ngoài xem múa rồng nhang, tại Báo Ân từ, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng không gian rực rỡ sắc màu của hoa quả phẩm, đèn hoa trang trí hiến lễ tại hơn 100 gian trưng bày của các Họ đạo, Ban đại diện Hội thánh các tỉnh.

Christopher Adam (32 tuổi) đến từ Mỹ cho biết, đây là lần thứ hai anh cùng gia đình bạn đến tham quan lễ hội. "Dù trời có hơi nóng nực nhưng không khí rất vui", anh nói.

Bấm để lật

Lễ hội lần thứ 101 diễn ra đúng cao điểm mưa bão, nhưng từ chiều hôm qua, dòng người vẫn mang áo mưa đổ về Tòa thánh, phường Long Hoa. Nhiều người từ xa đến căng lều bạt, trải chiếu qua đêm trong khuôn viên.

Đạo Cao Đài thành lập năm 1926, lấy sự thương yêu làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm hành đạo và phụng sự chúng sinh. Tôn giáo này có khoảng 2,4 triệu tín đồ, đứng thứ tư trong 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, hoạt động tại 35 tỉnh, thành phố. Hai lễ lớn nhất trong năm là Hội Yến Diêu Trì cung và đại lễ vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 và 9 tháng Giêng.