5 Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất hiện nay là ai?

Trong số Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành hiện nay, ông Bùi Hoàng Phương, sinh năm 1983, là người trẻ nhất trong nhóm 5 lãnh đạo đang ở độ tuổi 43-47. Các ông Nguyễn Đức Tâm, Lê Hải Hòa, Đỗ Hữu Huy và Trần Duy Đông lần lượt sinh năm 1981, 1980, 1980 và 1979.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương, 43 tuổi

Ông Bùi Hoàng Phương sinh ngày 21/11/1983, quê tỉnh Ninh Bình, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh và cử nhân Công nghệ thông tin.

Ông bắt đầu công tác từ tháng 7/2009 tại Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau đó, ông lần lượt giữ các vị trí Phó Trưởng phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Ổn định tiền tệ tài chính.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tháng 10/2015, ông chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Thư ký Bộ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ.

Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Tháng 11/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, ông tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ tháng 2/2025. Đến tháng 6/2026, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội XIV của Đảng tháng 1/2026, ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 21/9/2026, ông được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm, 45 tuổi

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh ngày 5/1/1981, quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Kinh tế.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 8/2003 với vị trí chuyên viên Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Sau đó, ông lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Bộ và Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2021, ông lần lượt giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, rồi Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 3/2025.

Tháng 7/2026, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 28/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, 46 tuổi

Ông Lê Hải Hòa sinh ngày 12/5/1980, quê tỉnh Nghệ An, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ Khoa học Kinh tế và Xã hội, thạc sĩ Khoa học xã hội và cử nhân Quản trị kinh doanh.

Từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2014, ông công tác tại Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội. Tháng 7/2014, ông chuyển về Cao Bằng, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Phòng Kinh tế Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời làm thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau đó, ông lần lượt giữ chức Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Đến tháng 1/2023, ông được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

Tháng 5/2025, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ngày 9/6/2025, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Đại hội XIV của Đảng tháng 1/2026, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 30/3/2026, ông tiếp tục được HĐND tỉnh Cao Bằng bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy, 46 tuổi

Ông Đỗ Hữu Huy sinh ngày 3/2/1980, quê TP Hải Phòng, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Quản lý kinh tế và kỹ sư Điện tử viễn thông.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ Công nghiệp năm 2005, sau đó chuyển sang Bộ Công Thương, lần lượt đảm nhiệm các vị trí tại Văn phòng Bộ và Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á. Giai đoạn 2012-2017, ông đồng thời là Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 11/2018, ông chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức Chánh Văn phòng. Tháng 4/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Tháng 2/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh. Đến tháng 7/2025, ông được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ngày 30/3/2026, HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, 47 tuổi

Ông Trần Duy Đông sinh ngày 12/4/1979, quê tỉnh Thanh Hóa, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Chính sách công và cử nhân Anh ngữ.

Ông bắt đầu công tác năm 2002 tại Công ty Phát triển công nghệ FPT, sau đó chuyển sang Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm chuyên viên Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất.

Từ năm 2009, ông lần lượt giữ chức Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế. Tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. Đến tháng 10/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tháng 7/2024, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Cuối tháng 7/2024, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi các đơn vị hành chính được sắp xếp, ông Trần Duy Đông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại Đại hội XIV của Đảng ngày 22/1/2026, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hiện ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.