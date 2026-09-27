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Xe tập lái va chạm liên hoàn ở Bắc Ninh, thầy dạy lái xe tử vong

Sự kiện: Thời sự

Trên tỉnh lộ 276 mới, đoạn qua xã Phật Tích, thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tập lái và xe tải, khiến thầy dạy lái xe tử vong, một học viên bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, khoảng 19h45 ngày 26/9, trên tỉnh lộ 276 mới (đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương, qua thôn Thượng, xã Phật Tích) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Xe tập lái va chạm liên hoàn ở Bắc Ninh, thầy dạy lái xe tử vong - 1

Cụ thể, khoảng thời gian trên, xe ô tô BKS: 99A-295.XX (xe tập lái) do chị Phạm Thị H (sinh năm 1988, trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) là học viên điều khiển, chở theo ông Phạm Đăng T, sinh năm 1972 trú tại xã Lương Tài, Bắc Ninh (giáo viên dạy lái xe) va chạm với xe cơ giới khác đi cùng chiều.

Sau khi va chạm, xe tập lái lao sang chiều đường ngược lại thì va chạm đối đầu với xe ô tô tải biển số 99C-105.XX, do anh Lê Văn H (sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Nguyên, Bắc Ninh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Đăng T (thầy dạy lái xe trường Trung cấp Thuận Thành) tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Phạm Thị H (học viên) bị thương phải đi viện điều trị.

Chiếc xe tập lái bị biến dạng. Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe tập lái gây tai nạn, giáo viên tử vong: Vấn đề pháp lý cần làm rõ
Xe tập lái gây tai nạn, giáo viên tử vong: Vấn đề pháp lý cần làm rõ

Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái tử vong đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm pháp lý của những người liên quan.

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Theo Văn Giang/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 11:15 AM (GMT+7)
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