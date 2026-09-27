Giang hồ Trung Trọc cùng vợ, con bị bắt vì đánh người, gây rối

TAND TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 30/9 tới sẽ xét xử Lê Anh Đức (SN 1982) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về các hành vi giết người, gây rối và xâm phạm sức khỏe người khác.

Cùng hầu tòa, Trần Trung (tức Trung Trọc, SN 1973) và vợ là Hoàng Thu Trang (SN 1982), con trai riêng là Trần Nam Hải (SN 1995) bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Gia đình này đều có tiền án, tiền sự về các hành vi như cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cố ý gây thương tích hoặc tàng trữ trái phép ma túy.

Vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cáo trạng, chị Hoa (SN 1992) có thuê nhà của các bị cáo Trung, Trang ở khu tập thể Thành Công để kinh doanh cửa hàng spa “Thảo Anh”. Ban đầu, cặp vợ chồng này thu tiền nhà nhưng sau đó do có mâu thuẫn nên việc thu tiền được giao cho bị cáo Hải – con của Trung.

Trưa 1/9, Trung, Trang và bị cáo Lê Anh Đức đang ngồi ăn uống với nhau thì Trang gọi điện cho chị Hoa, yêu cầu trả tiền nhà. Người phụ nữ từ chối, cho hay chỉ thanh toán cho Trần Nam Hải.

Do vậy, giữa Trang và chị Hoa xảy ra mâu thuẫn, hai bên hẹn nhau tại cửa hàng Spa Thảo Anh để giải quyết.

Khi đó, chị Hoa đang ở cùng bạn trai mình là anh Phú (SN 1979) nên bảo anh cùng đi. Cả hai nhờ anh Hoàng (SN 1986) – là người chở cây cảnh – chở mình đến cửa hàng Thảo Anh.

Tới nơi, hai bên gặp nhau và bị cáo Trang dọa “tát vỡ mồm” chị Hoa. Thấy bạn gái bị chửi, anh Phú xông ra nói: “Đây là vợ tôi, nói chuyện gì thì nói đi, ai đánh thì đánh đi”. Sau đó, hai bên xô đẩy, cãi cọ nhau.

Lúc này, bị cáo Trần Trung rút ra hai con dao và cùng vợ, con mình đuổi đánh chị Hoa.

Tại trước cửa hàng lúc này còn anh Phú đang đứng nhưng bị Lê Anh Đức cầm dao, vòng ra sau đâm một nhát gây thủng màng phổi. Khi nạn nhân hô hoán, chị Hoa quay lại, đưa bạn trai vào trong cửa hàng rồi khóa cửa.

Thấy anh Phú bị dâm, anh Hoàng là người đi cùng cũng hô hoán rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị Lê Anh Đức chém vào tay.

Các bị cáo Trung, Trang, Đức, Hải còn tiếp tục đuổi đánh những người trong nhóm chị Hoa, không được liền quay về cửa hàng spa đập phá, yêu cầu mở cửa và bị từ chối. Bị cáo Đức kể việc đã dùng dao đâm 2 người và sau đó vứt dao, bỏ trốn.

Vụ việc khiến anh Phú phải cấp cứu trong một tuần, chịu tổn hại 7% sức khỏe còn anh Hoàng mất 3% sức khỏe.

Đương sự sau đó trình báo và cảnh sát ra lệnh truy nã cả 4 bị can, bắt được rồi tạm giam vào đầu tháng 9 vừa qua – tức khoảng 8 tháng từ khi gây án. Trong đó, Lê Anh Đức bị bắt ngày 12/9 còn Trung cùng vợ, con bị bắt cùng ngày 7/9.

Liên quanTrung Trọc, đây là giang hồ cộm cán, năm 2021 từng bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố cùng vợ, con và 10 đồng phạm về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, Trần Trung tập hợp đàn em dưới trướng là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức trả lãi ngày hoặc bốc bát họ.

*Tên bị hại, người liên quan đã được thay đổi.