Biển người dự đại lễ 100 năm của đạo Cao Đài

Toà thánh Tây Ninh nhìn từ hướng cổng chính.

Từ chiều, tín đồ Cao Đài từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đổ về Toà thánh, phường Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, dự lễ Hội yến Diêu Trì cung. Họ mang áo dài trắng, nam giới đội thêm khăn đóng đen, tượng trưng cho sự tinh khiết, giản dị, phủ kín đoạn đường kéo dài khoảng 400 m từ cổng Chánh Môn đến Toà thánh.

Theo phối sự Ngọc Hồng Thanh (người quản lý Toà thánh), năm nay là lần thứ 100 tổ chức lễ nên lượng người tham gia tăng cao so với thường niên, ước tính hơn 200.000 người trong hai ngày.

Dòng người để về Toà thánh ngày càng đông.

Đây là công trình tôn giáo lớn nhất của đạo Cao Đài, cách trung tâm Tây Ninh 5 km. Khuôn viên tòa thánh rộng hơn một km2 với những đại lộ liên kết các kiến trúc với nhau.

Lúc 18h, bên trong Toà thánh, các phối sư, đầu sư (người đứng đầu, quản lý Toà thành) cùng các đạo hữu xếp hàng dài bắt đầu cúng thời, đọc kinh, bái lạy. Nghi thức này để bày tỏ lòng thành kính, cầu nguyện sự bình an.

30 phút sau nghi lễ cúng thời, Toà thánh bắt đầu lễ rước cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, múa rồng nhang, ngọc kỳ lân, quy, phụng.

Dẫn đầu là các đạo hữu mang theo cờ Thiên nhãn - tượng trưng cho Thượng đế toàn năng của đạo Cao Đài. Phía sau là các đoàn rước Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương.

Trong đạo Cao Đài, Đức Phật Mẫu là một vị thiêng liêng, ngang hàng Đức Chí Tôn có vai trò là đấng tạo hoá. Tín đồ của đạo này tin tưởng vào tình thương, bác ái của Đức Phật Mẫu.

Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương trang trí trên đèn, hoa trang trọng được hàng chục người đẩy chậm rãi từ Báo Ân Từ qua trước Toà thánh đến cổng Chánh Môn để người dân đứng dọc hai bên đường chiêm ngưỡng.

Đạo Cao Đài có hai ngày lễ lớn nhất trong năm là Hội Yến Diêu Trì cung (15/8 âm lịch) và đại lễ vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 tháng Giêng.

Theo sau cộ bông, hai con rồng nhang dài 39 m, mỗi con được hơn 50 người điều khiển múa uốn lượn, phun lửa. Rồng nhang phun lửa được xem đặc trưng văn hóa dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung, chỉ có ở Tòa thánh Tây Ninh.

Đầu rồng phun lửa múa cùng bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng khiến đám đông xung quanh cuồng nhiệt.

Những thanh niên múa lân sư rồng lại gần các trẻ nhỏ tạo không khí vui nhộn. Anh Hoài Phương, cho biết dù không theo đạo Cao Đài nhưng vào dịp trung thu mọi năm đều dẫn con tới đây dự lễ.

"Các đoàn múa rồng, phượng rất công phu và đẹp mắt, mỗi năm chỉ có một ngày nên tôi cố gắng đưa con đi xem dù có vất vả", anh Phương nói.

Diễu hành cùng đoàn múa rồng, nhiều cô gái từ các dân tộc xếp thành hàng đi bộ giữa đám đông.

Được thành lập ở miền Nam năm 1926, đạo Cao Đài lấy sự thương yêu làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm hành đạo, lấy việc phụng sự chúng sinh làm hành động... để xây dựng một xã hội đạo đức, an lạc bằng tinh thần thương yêu đồng đạo.

Tôn giáo này khoảng 2,4 triệu tín đồ, xếp thứ tư trong 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, phạm vi hoạt động ở 35 tỉnh, thành phố.