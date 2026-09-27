Sau năm 1974, đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng từng 3 lần “hồi sinh”, đến nay vẫn khó lý giải

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, một quần thể mai táng đồ sộ vắt ngang dòng chảy lịch sử, chứa đựng vô số truyền thuyết và bí ẩn. Dưới bản thiết kế tinh xảo của Lý Tư cùng sự giám sát nghiêm ngặt của Chương Hàm, công trình này trải qua trọn 39 năm xây dựng không ngừng nghỉ. Binh mã dũng, với tư cách là những vật tùy táng trong lăng mộ, nếu chỉ nói là đồ chôn theo thì dường như chưa đủ. Chúng giống như sự mô phỏng trước quyền lực bá chủ của Tần Thủy Hoàng ở thế giới bên kia, được âm thầm tạo ra trong quá trình xây dựng lăng mộ rồi lặng lẽ ngủ yên dưới lòng đất.

Kể từ khi khảo cổ học hiện đại vén bức màn lịch sử, lăng mộ Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung đã khơi dậy vô số tưởng tượng trong lòng người đời. Người ta đặc biệt tò mò về cung điện dưới lòng đất trong truyền thuyết – nơi những dòng sông của Cửu Châu được mô phỏng bằng thủy ngân, những viên dạ minh châu tô điểm cho bầu trời như các vì sao – cùng đội quân binh mã dũng uy nghi, hùng tráng và có quy mô đồ sộ. Trong dân gian từng lưu truyền rằng địa cung chính là bản đồ tác chiến để Tần Thủy Hoàng tiếp tục nắm quyền ở thế giới bên kia, còn binh mã dũng là đội quân đất nung giúp ông chinh phạt thiên hạ, tiếp tục một cuộc chiến không bao giờ kết thúc.

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một quần thể mai táng đồ sộ.

Mặc dù địa cung thần bí ấy đến nay vẫn chưa được khai quật, nhưng những binh mã dũng gây chấn động thế giới lại bất ngờ xuất hiện vào mùa xuân năm 1974, sau một lần đào giếng tình cờ dưới chân núi Ly Sơn.

Năm đó, một gia đình nông dân ở Tây Dương Thôn, trấn Ly Sơn, huyện Lâm Đồng, khi đào giếng đã bất ngờ nhìn thấy một hình người bằng đất. Tượng đất sống động như người thật, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đội khảo cổ tỉnh Thiểm Tây. Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác nhận không còn nghi ngờ gì nữa: đây chính là những binh mã dũng trong truyền thuyết!

Tuy nhiên, việc binh mã dũng được đưa trở lại ánh sáng cũng kéo theo không ít truyền thuyết đô thị khiến người ta rùng mình. Trong đó, ly kỳ nhất phải kể đến những câu chuyện về việc binh mã dũng “sống lại”, đã lưu truyền gần nửa thế kỷ.

Lần “hồi sinh” đầu tiên xảy ra vào tháng 7/1974.

Khi đó, đội khảo cổ mới chỉ phát hiện lác đác vài tượng binh mã dũng. Một số bị hư hỏng, một số bị xê dịch khỏi vị trí. Điều này dường như phần nào xác nhận ghi chép trong sử sách về hàng vạn tượng đất nung được chôn trong lăng mộ. Vì vậy, các nhà khảo cổ bắt đầu tiến hành tìm kiếm trên diện rộng.

Thế nhưng sau trọn bốn tháng tìm kiếm, ngoài những tượng binh mã dũng được phát hiện ban đầu, họ gần như không thu được kết quả nào khác.

Đúng lúc mọi người đang thất vọng, một người nông dân không mặc gì trên người đột nhiên xuất hiện tại khu vực khảo cổ và tò mò hỏi các nhà khảo cổ đang làm gì. Người này sau đó dẫn mọi người tới một sườn núi, chỉ cho họ vị trí và hướng dẫn đào xuống.

Điều khó tin là chẳng bao lâu sau, các nhà khảo cổ đã đào được hàng chục tượng binh mã dũng cùng một lối đi quanh co uốn khúc – chính là lối vào thực sự của hố binh mã dũng!

Khi mọi người chuẩn bị cảm ơn người nông dân nhiệt tình này, ông ta lại đột nhiên biến mất không dấu vết.

Đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chân thực đến mức đáng kinh ngạc.

Sau đó, trong quá trình khảo sát quy mô lớn, một nhà khảo cổ đang phục chế một tượng đất bị vỡ thì bất ngờ phát hiện khuôn mặt của tượng có nét giống người nông dân bí ẩn kia đến kinh ngạc.

Câu chuyện lập tức gây xôn xao. Người ta bắt đầu suy đoán: Chẳng lẽ người nông dân ấy chính là hiện thân của một binh mã dũng đã “hồi sinh”, vượt thời gian để xuất hiện và dẫn đường giúp đội quân đất nung được đưa trở lại ánh sáng?

Sự kiện xảy ra năm 1997 lại mang màu sắc bi kịch hơn.

Để bảo vệ những tượng binh mã dũng có giá trị vô cùng lớn, khu vực khảo cổ áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với gió và luồng không khí. Những quy định này khiến tốc độ khai quật bị hạn chế đáng kể. Dù các nhà khảo cổ đã phần nào xác định được phạm vi phân bố của đội quân đất nung, quá trình khai quật vẫn diễn ra hết sức chậm rãi.

Trong khi đó, những kẻ trộm mộ luôn nhòm ngó kho báu trong lăng mộ hiển nhiên không muốn đứng ngoài cuộc. Chúng tìm cách đi trước đội khảo cổ, âm mưu đào trộm những hố chôn khác.

Năm 1997, khi đội khảo cổ tiến hành khảo sát một hố mới, họ bất ngờ phát hiện thi thể của một số người hiện đại. Sau quá trình điều tra của cảnh sát, những người này được xác định là các đối tượng trộm mộ. Tuy nhiên, việc họ thực sự tử vong như thế nào trong hố khai quật lại trở thành một bí ẩn chưa có lời giải rõ ràng.

Từ đó, dân gian bắt đầu gắn cái chết kỳ lạ này với truyền thuyết binh mã dũng “hồi sinh”. Theo lời đồn, những chiến binh đất nung đã trở lại nhân gian để trừng phạt những kẻ tham lam dám nhòm ngó lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

Thời gian tiếp tục trôi, đến năm 2006.

Là một di sản thế giới được UNESCO công nhận, lăng mộ Tần Thủy Hoàng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nơi đông người qua lại khó tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn.

Một du học sinh người Đức tên Bablo muốn tiếp cận các binh mã dũng ở khoảng cách thật gần nên bất chấp mọi thứ, nhảy xuống khu vực khai quật. Kết quả, người này không may bị ngã gãy chân.

Cảnh tượng đó khiến một số du khách có mặt tại hiện trường tưởng rằng binh mã dũng đã “sống lại”, gây ra một phen hoảng loạn ngắn ngủi.

Nhiều câu chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Nhìn lại ba sự kiện được gọi là những lần binh mã dũng “hồi sinh”, có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm được những cách giải thích hợp lý hơn.

Ngoại trừ sự việc liên quan đến du học sinh năm 2006 vốn hoàn toàn là một tai nạn, hai câu chuyện còn lại đều có những dấu hiệu cho thấy chúng nhiều khả năng đã được dân gian thêm thắt và diễn giải theo thời gian.

Xét cho cùng, binh mã dũng được chế tác tỉ mỉ từ đất nung, không thể tồn tại hài cốt con người bên trong. Sự việc người nông dân dẫn đường lần đầu tiên có thể bắt nguồn từ việc những tượng đất được chế tác quá chân thực, khiến người đời càng có thêm cơ sở để thêu dệt những câu chuyện về việc chúng có thể “sống lại”.

Có lẽ người nông dân ấy đơn giản chỉ là một người dân địa phương bình thường. Vì cảm thấy công việc khảo cổ quá buồn tẻ, ông chủ động chỉ dẫn cho các nhà khảo cổ rồi lặng lẽ rời đi.

Còn bi kịch xảy ra lần thứ hai có thể đơn giản là hậu quả do những kẻ trộm mộ tự chuốc lấy. Trong "Chư bệnh nguyên hậu luận" từng có ghi chép rằng khi đi vào các ngôi mộ cổ vào tháng 6, tháng 7, không khí bên trong có thể chứa khí độc do khí tù đọng tích tụ.

“Khí độc” được đề cập trong ghi chép cổ có thể liên quan đến tình trạng thiếu thông khí trong các ngôi mộ kín. Trong môi trường như vậy, sự tích tụ của các loại khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới tử vong.

Từ xưa đến nay, không ít kẻ trộm mộ vì thiếu kiến thức khoa học và bất chấp nguy hiểm mà cuối cùng phải bỏ mạng trong những ngôi mộ cổ. Vì thế, cái chết của những kẻ trộm mộ trong khu vực lăng mộ Tần Thủy Hoàng chưa chắc đã là một chuyện kỳ bí như lời đồn.

Màn sương lịch sử có lẽ sẽ không bao giờ hoàn toàn tan biến. Nhưng chính những truyền thuyết thần bí ấy lại khiến lăng mộ Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung càng trở nên cuốn hút, khơi dậy trí tưởng tượng và khiến hậu thế không ngừng say mê khám phá.