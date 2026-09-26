2 Thượng tá Công an được Bộ trưởng biệt phái đi nhận nhiệm vụ mới

Vào ngày 21/9/2026, CATP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại CATP Hải Phòng.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng được biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.

Theo Quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – CATP Hải Phòng được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP Hải Phòng; Quyết định biệt phái có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, kể từ ngày 22/09/2026.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định,tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc CATP và biệt phái công tác tại Ban Nội chính Thành ủy.

Giám đốc CATP Hải Phòng khẳng định đây là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đối với sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CATP Hải Phòng, là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn lực lượng CATP. Giám đốc CATP mong muốn Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc CATP ở cương vị công tác mới thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của sỹ quan CAND làm công tác biệt phái ở đơn vị mới, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học hỏi và phát huy kinh nghiệm, sở trường công tác, nhất là công tác Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Văn Giang (thứ hai từ phải sang) nhận quyết định giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Báo An Giang

Vào ngày 23/9/2026, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang, Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh này, đến công tác tại đặc khu Phú Quốc.

Sau đó, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Giang giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc. Quyết định được công bố vào sáng 25/9.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh An Giang xem xét biệt phái Thượng tá Phạm Văn Giang đến công tác tại đặc khu.

Theo đề nghị của Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sau đó có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét việc biệt phái thượng tá Giang để giúp việc cho ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Ngày 21/9, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang đến nhận công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc kể từ ngày 25/9.