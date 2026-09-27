Một đêm bắt được vài chục tấn cá cơm

Những ngày qua, cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục đón các tàu đánh bắt cá cơm cập bến. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Ngay từ sáng sớm, cá được đưa từ tàu lên bờ, phân loại, cân bán cho thương lái. Sau đó, cá được chuyển lên xe đông lạnh để đưa đến chợ và các cơ sở chế biến.

Ngư dân địa phương cho biết mùa cá cơm chính vụ ở vùng biển Quảng Ngãi thường kéo dài từ tháng 12 âm lịch đến tháng 3 âm lịch năm sau. Vì vậy, việc cá cơm xuất hiện nhiều vào thời điểm này được xem là trái mùa.

Theo đó, khoảng 16h mỗi ngày, các tàu bắt đầu rời bến, di chuyển ra vùng biển cách bờ khoảng 12-15 hải lý để khai thác. Sau một đêm, mỗi tàu thường đánh bắt được từ 2-5 tấn cá cơm, một số tàu đạt khoảng 10 tấn.

Giá cá cơm hiện dao động từ 15.000-20.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Với sản lượng trên, mỗi tàu có thể thu về từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Ngư dân Nguyễn Văn Xí (trú xã Tịnh Khê - thuyền viên tàu cá QNg 91145 TS) cho biết chuyến biển vừa rồi tàu anh khai thác được khoảng 7 tấn cá cơm﻿. Với giá bán hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên được chia vài triệu đồng.

“Tuy nhiên nghề đánh bắt cá cơm rất vất vả, bởi ngư dân phải làm việc trắng đêm, nhưng bù lại lợi nhuận cao, nên ngư dân rất phấn khởi”, anh Xí nói.

Không chỉ tàu cá tại Quảng Ngãi, nhiều tàu từ các tỉnh khác cũng di chuyển đến vùng biển này để khai thác cá cơm.

Tàu KH 93539 TS của ngư dân Võ Văn Lua (tỉnh Khánh Hòa) vừa cập cảng Tịnh Kỳ với khoảng 10 tấn cá cơm.

Anh Lua cho biết tàu hành nghề pha xúc, chủ yếu khai thác cá cơm nên thường xuyên di chuyển theo các luồng nước để tìm cá. Có thời điểm tàu hoạt động ở Kiên Giang, Côn Đảo, vùng biển miền Trung hoặc ra phía Bắc.

“Mọi năm, đợt này đã có cá cơm ở vùng Bình Thuận nhưng năm nay rất ít, chúng tôi di chuyển dần ra phía Bắc thì gặp luồng cá nên đánh bắt rồi tấp vào đây bán cá”, anh Lua cho hay.

Theo anh Lua, việc tìm cá chủ yếu dựa vào thiết bị dò. Khi phát hiện đàn cá, tàu sử dụng hệ thống đèn công suất lớn để thu hút cá tập trung quanh vùng sáng, sau đó thả lưới﻿ và xúc cá lên tàu.

"Cá cơm khi thấy ánh đèn sáng thì tụ lại rồi mình thả lưới, xúc lên tàu. Đi nghề này phải chạy vòng vòng đủ mọi miền, chỗ nào có nhiều mình làm được nửa tháng hoặc hơn, chỗ không có thì lại di chuyển tiếp", anh Lua chia sẻ.

Không chỉ ngư dân đi biển hưởng lợi, cá cơm trái vụ còn tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Mỗi khi tàu cập cảng, hàng chục lao động lập tức có mặt để phân loại, cân cá, vận chuyển sản phẩm lên xe đông lạnh. Công việc này mang lại thu nhập khoảng 200.000-300.000 đồng/người/ngày.

Cá cơm được phân loại chờ đưa đi tiêu thụ.

Theo các thương lái và cơ sở thu mua, cá cơm cập cảng được tiêu thụ gần như hết trong ngày. Một số được đưa đến các tỉnh lân cận để làm nguyên liệu sản xuất nước mắm, số còn lại đưa lên chợ, cơ sở hấp, phơi khô.

Đối với cá cơm khô, trung bình khoảng 4 kg cá tươi cho ra 1 kg cá khô. Giá cá khô hiện khoảng 200.000 đồng/kg, được tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Việc cá cơm xuất hiện dày trái mùa đang giúp nhiều tàu có sản lượng cao, ngư dân tăng thu nhập sau mỗi chuyến biển.