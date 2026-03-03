Dòng người gần 3 km hứng lộc Bà ở TP HCM

Khoảng 16h30, đoàn rước kiệu Bà bắt đầu diễu hành, gần 1.500 người xuất phát từ chùa Bà Thiên Hậu đi qua các tuyến đường gần đó.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu là một trong những lễ lớn của miền Nam, diễn ra từ đầu tháng Giêng. Ngày chính hội diễn ra vào rằm, với nghi thức rước Bà xuất du qua các tuyến phố, thu hút hàng nghìn người dân tham gia.

Ở góc đường Trần Hưng Đạo - Cách Mạng Tháng Tám, người dân đứng hai bên, kéo dài khoảng 3 km để chào mừng đoàn rước, đông nhất là khu vực vòng xoay ngã sáu.

Đoàn rước tượng và kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu từ chùa đi vòng quanh các tuyến đường TP Thủ Dầu Một. Trên đường Trần Hưng Đạo, khi tượng Bà đi qua, nhiều người thắp hương, chắp tay cầu nguyện.

Theo Ban tổ chức, năm nay tuyến đường đoàn rước kiệu Bà khoảng 4 km qua các địa danh nổi tiếng như chợ Thủ, sông Sài Gòn trong thời gian ba tiếng.

Theo sau kiệu Bà là các xe và đoàn người hóa trang thành các tiên nữ, Bồ Tát, Thần Tài, Tôn Ngộ Không, đoàn múa rồng, múa lân, ngựa, khỉ... Khi từng đoàn đi qua, mọi người hân hoan chào mừng trong tiếng chiêng, trống náo nhiệt của các đội lân sư rồng.

Mỗi khi đoàn xe đi qua, các vị Bồ Tát, tiên đồng, ngọc nữ thay nhau ném lộc xuống đám đông đang giơ tay đón nhận. Nhiều người mang theo nón, rổ, mũ để hứng lộc.

Thu Ngân (17 tuổi, góc phải) hóa trang thành một nữ tiên phò Thiên Hậu Thánh Mẫu. "Em rất vui khi được hóa trang thành nhân vật này, được hàng dài người chào đón, bắt tay khi mình xuất hiện", Ngân nói.

Dọc theo các tuyến đường, các đoàn diễu hành dừng lại múa lân, rồng, biễu diễn võ thuật và phát lộc. Nhiều người cố gắng để chạm tay vào các vị tiên, đội lân sư rồng để lấy may đầu năm.

Lực lượng an ninh túc trực, nhắc nhở mọi người không ùa vào để đảm bảo trật tự ở vị nơi kiệu Bà và đoàn rước đi qua.

Nhà ở Củ Chi cách đó gần 20 km, suốt 5 năm nay, Lâm Gia Hân đều cùng gia đình tham dự. Hân khoe 5 phong bao lì xì, bên trong là mẩu vàng mã vừa xin được của tiên nữ, thần tài. "Lễ hội rất thú vị nên năm nào em cũng muốn đi để xin lộc với hy vọng gặp may mắn, phát tài", nữ sinh 16 tuổi nói.

Dưới tiết trời khoảng 35 độ, nhiều người dân hai bên đường phát nước, khăn lạnh miễn phí cho đoàn rước và du khách.

"Tôi nấu nước sâm, chia thành 5.000 chai nhỏ để phát cho mọi người giải khát", anh Võ Thanh Trà, 36 tuổi nói. Đây là năm thứ 10 nhóm của anh tham gia thiện nguyện trong lễ rước kiệu Bà.

Nhiều hộ dân hai bên đường lập bàn thờ cúng dọc các tuyến đường tượng Bà đi qua. "Đây là năm đầu tôi thuê mặt bằng kinh doanh nên dâng lễ vật cúng Bà, mong buôn may bán đắt", chị Đặng Vy, 26 tuổi, nói.

Khoảng 18h, đoàn diễu hành vẫn đi trên các phố và rước kiệu Bà về lại chùa trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của Ban tổ chức.