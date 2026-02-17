Hàng nghìn người đi lễ Đền Ông Hoàng Mười trong ngày mùng 1 Tết

Đền Ông Hoàng Mười nằm tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là một trong những điểm tín ngưỡng nổi tiếng bậc nhất địa phương, thờ Ông Hoàng Mười – nhân vật được dân gian tôn kính gắn với truyền thuyết về vị quan tài ba, có công giúp dân, giúp nước.

Nơi đây từ lâu được xem là điểm cầu tài, cầu lộc, cầu công danh, đặc biệt đông khách dịp đầu xuân và các ngày lễ chính trong năm.

Người dân, du khách đến Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) dâng hương đầu năm mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ sáng mùng 1 Tết, dòng người đã nối dài từ cổng vào khu chính điện. Nhiều gia đình đi lễ theo nhóm, mang theo lễ vật, hương hoa, vàng mã với mong muốn một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Tuyến đường vào khu di tích ùn tắc do lượng phương tiện tăng cao.

Bên trong khuôn viên, khu vực dâng hương, viết sớ và công đức luôn trong tình trạng đông người. Ban quản lý bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng để tránh ùn ứ. Nhiều người dân cho biết việc đi lễ đầu năm đã trở thành thói quen nhiều năm, xem như cách khởi đầu một năm mới thuận lợi, may mắn.

Khu vực ghi công đức, viết sớ luôn đông người trong ngày mùng 1 Tết.

Các gian hàng dịch vụ đồ lễ, viết sớ, xin chữ cũng hoạt động nhộn nhịp. Không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng sắc xuân với cờ hội, đèn lồng, hoa đào được trang trí khắp khu vực.

Do lượng người đổ về lớn, tuyến đường dẫn vào đền nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ, đặc biệt khu vực bãi gửi xe và cổng chính. Người dân phải di chuyển chậm hoặc đi bộ quãng đường dài để vào khu di tích. Lực lượng chức năng địa phương được bố trí điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Ban quản lý, lượng khách dự báo còn tiếp tục tăng trong những ngày đầu năm mới và dịp rằm tháng Giêng tới.