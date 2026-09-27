Hai nữ sinh tử vong dưới hồ nước trong rẫy cà phê

Ngày 27/9, gia đình đã tổ chức mai táng cho hai nữ sinh Trường THCS Trần Phú (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/9, em P.T.N. (SN 2014) và H.T.N.C. (SN 2015, cùng trú thôn Phú Hà, xã Ia Le) đi xe đạp tới rẫy chơi ở khu vực thôn Thiên An, xã Ia Le. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, hai em đi xe đạp về.

Khoảng một tiếng sau, bố của C. trên đường về nhà phát hiện xe đạp điện dựng bên đường và hai mũ bảo hiểm tại khu vực hồ nước trong đất rẫy cà phê của ông Nguyễn Tất Trường (thôn Thiên An). Nghi ngờ con mình gặp nạn, bố của C. lặn xuống hồ và phát hiện thi thể của con gái và một nữ sinh khác dưới nước.

Nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Ia Le đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường để nắm tình hình, xác minh, điều tra vụ việc. Sau đó, đạo UBND xã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trước mắt hỗ trợ tổng số tiền 10 triệu đồng (5 triệu đồng/gia đình).

Hiện UBND xã Ia Le đã phát đi cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các khu vực sông, suối, hồ… có nguy cơ xảy ra đuối nước.