Chuyên gia: Hậu quả từ các quyết định của phương Tây đối với Ukraine đã được phơi bày

Tòa nhà của Hội đồng Tư pháp Ukraine bị trúng đạn trong cuộc tấn công của Nga hôm 25/9 vào Kiev. Ảnh: GI.

Bình luận trên YouTube hôm 26/9, ông Mercouris cho biết: “Người châu Âu không thể cung cấp cho Ukraine khả năng phòng không cần thiết để thay đổi tình hình. Họ đã cạn kiệt kho vũ khí của mình rồi... Việc phân bổ thêm tiền cho Ukraine có lẽ vẫn khả thi. Nhưng tiền bạc tự nó có thể làm được gì nếu không thể mua vũ khí hoặc thu hút binh lính? Tiền chỉ có thể giúp cầm cự trong một thời gian, nhưng sẽ không đạt được nhiều hơn thế” - ông nhận định.

Theo Mercouris, khi tình hình của Lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến tuyến ở Ukraine ngày càng xấu đi, các vấn đề nội bộ cũng ngày càng trầm trọng.

"Khi mọi người nhìn thấy điều này, ...họ bắt đầu hoảng loạn, tức giận và trở nên điên cuồng. Đó là nguồn gốc của tất cả những lời bàn tán về chiến tranh, những câu chuyện về việc người Nga sẽ tiến đến eo biển Anh, cho ngựa uống nước ở sông Rhine, vân vân" - chuyên gia này nói thêm.

Trước đó, EU đã phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine giai đoạn 2026-2027, ban đầu phân bổ 45 tỷ euro mỗi năm. Trong tổng số đó, khoảng 60 tỷ euro được dành cho mua sắm quốc phòng và 30 tỷ euro cho hỗ trợ ngân sách.

Trong một nhận định tương tự, tờ The New York Times dẫn lời ông Dimitar Bogov, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho biết, Do thiếu hụt nhân sự và các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga, Ukraine đang bước vào "giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến".

Bài báo của The New York Times nêu rõ rằng cuộc chiến tranh tiêu hao đang lan rộng và nhấn chìm nền kinh tế của cả Ukraine và Nga. Các mục tiêu tấn công ngày càng làm giảm sản lượng, việc làm và hệ thống hậu cần.

Đáng chú ý là sau những nỗ lực của Ukraine nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, Moscow đã tăng cường trả đũa.

Theo các nhà phân tích, Moscow đang khiến châu Âu phải tìm cách tăng chi tiêu cho việc hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Ukraine. Và chi phí gia tăng này đang gây ra sự chỉ trích từ phe cực hữu châu Âu.

Hôm thứ Năm, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ukraine trong năm nay từ 2,2% xuống còn 1,5%.

Một số nhà kinh tế cho rằng Ukraine có thể đạt mức tăng trưởng 0% vào cuối năm nay, và việc sụt giảm doanh thu nông sản có thể dẫn đến việc nông dân vỡ nợ, điều này có khả năng gây ra phản ứng dây chuyền trong lĩnh vực ngân hàng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo vào ngày 25/9 rằng Ukraine có thể phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng với máy bay không người lái vào mùa đông này trong bối cảnh thâm hụt ngân sách

Ông cho biết, phần lớn khoản thâm hụt ngân sách 27 tỷ USD của Ukraine liên quan đến chi tiêu quốc phòng, bao gồm cả việc sản xuất máy bay không người lái và tên lửa.