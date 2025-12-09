Cuối tháng 12 có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết vùng núi

Rét đậm dồn dập cuối tháng 12, khả năng có băng giá

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo các đợt lạnh mạnh trong mùa đông 2025–2026 sẽ xuất hiện sớm hơn mọi năm, với tần suất và cường độ tăng lên.

Trong những ngày đầu tháng 12 vừa qua, các đợt không khí lạnh liên tục tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo, trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Cuối tháng 12, không khí lạnh sẽ dồn dập tràn xuống miền Bắc, khả năng xuất hiện băng giá.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Đáng chú ý, vào thời điểm từ nửa cuối tháng 12, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc rơi vào rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu có thể dẫn đến hiện tượng băng giá, sương muối.

Theo bản tin dự báo thời tiết tháng 12 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh trong mùa đông năm nay được dự báo hoạt động mạnh hơn, khiến nền nhiệt giảm sâu và nguy cơ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại gia tăng rõ rệt. Đặc biệt, tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, rét đậm và rét hại có thể xảy ra với cường độ mạnh hơn trung bình nhiều năm, kèm hiện tượng sương muối hoặc băng giá.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động mạnh trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, khiến nền nhiệt giảm sâu và tình trạng rét đậm, rét hại xuất hiện thường xuyên hơn.

Cụ thể, từ nửa cuối tháng 12/2025, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc rơi vào rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu có thể dẫn đến hiện tượng băng giá, sương muối, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp (cây trồng và vật nuôi) và đời sống sinh hoạt của người dân.

Về hình thái, chủ yếu xuất hiện kiểu thời tiết rét khô, ban ngày trời có nắng nhẹ nhưng về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm mạnh, không khí rét buốt. Trong thời gian tiếp theo, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều đợt mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm tăng cao – đặc trưng của thời tiết nồm ẩm cuối mùa đông.

Trong 10 ngày tới ít có khả năng hình thành áp thấp trên biển

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, từ nay đến Noel vẫn còn vài ba đợt không khí lạnh ở phía bắc tràn về và cường độ khá mạnh. Chính những đợt không khí lạnh này làm cho nhiệt độ bề mặt nước biển ở Biển Đông giảm. Do vậy áp thấp nhiệt đới ở miền trung Philippines tan nhanh mà không mạnh lên thành bão số 16.

Với xu hướng lạnh ở phía bắc liên tục tràn xuống phía nam như hiện tại thì từ nay đến ngày 23/12, gần như không có khả năng hình thành thêm một áp thấp nhiệt đới nào khác. "Khả năng vào đêm Noel, không trùng với đợt không khí lạnh nên tại TP.HCM và Nam bộ phổ biến trời mát chứ không lạnh, thích hợp cho các hoạt động vui chơi.

Sau đó, khoảng ngày 26 - 27/12, có một đợt không khí lạnh với cường độ rất mạnh đổ bộ vào phía bắc nước ta kéo dài đến tết dương lịch và trở thành đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông. Đặc biệt trong đợt rét này có khả năng xuất hiện băng, tuyết ở các vùng núi cao. Rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp của người dân các tỉnh thành phía bắc.

"Người dân cần chủ động chuẩn bị sớm các biện phòng tránh, giữ ấm cho đàn vật nuôi và bảo vệ cây trồng. Bên cạnh đó, khi không khí lạnh cường độ mạnh xuất hiện sẽ kèm theo nguy cơ mưa lớn ở các tỉnh thành miền Trung. Vào thời gian đó, lạnh sẽ khuếch tán sâu hơn và thời tiết Nam bộ cũng lạnh hơn hiện nay", chuyên gia cảnh báo.

Dù từ nay đến khoảng Noel (24/12), Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hay áp thấp nhiệt đới, nhưng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh và rãnh áp thấp ở phía nam dịch chuyển lên gần khu vực Nam bộ nên trên khu vực nam Biển Đông thường xuất hiện sóng to, gió lớn. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động tàu thuyền và khai thác hải sản của ngư dân, nên bà con cần chú ý.

Rãnh áp thấp là nơi hội tụ các ổ mây dông, nếu gặp điều kiện thuận lợi có thể phát triển thành các vùng áp thấp gây thời tiết xấu. Thông thường các năm, vào thời điểm này rãnh áp thấp đã dịch chuyển về phía đường xích đạo, nhưng năm nay vẫn tồn tại gần khu vực Nam bộ khiến mùa mưa kéo dài và mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên hơn.