Iran chưa hết căng thẳng, tổng thống lên tiếng xin lỗi

Phát biểu nhân lễ kỷ niệm ngày 11-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng bởi biểu tình và các hành động trấn áp sau đó, đồng thời chỉ trích "chiến dịch tuyên truyền của phương Tây".

Tổng thống Pezeshkian cũng thừa nhận nỗi đau mà người dân phải gánh chịu nhưng không trực tiếp nói đến vai trò của lực lượng an ninh Iran.

"Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn trước người dân và có trách nhiệm hỗ trợ tất cả những ai bị tổn hại trong những sự việc này. Chúng tôi không mong muốn đối đầu với chính người dân Iran" – Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran

AP mô tả trên truyền hình nhà nước Iran, chính quyền phát hình ảnh hàng chục ngàn người xuống đường ủng hộ thể chế và Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Tuy nhiên, một số nhân chứng tại Tehran cho biết đã nghe thấy những tiếng hô phản đối từ các khu dân cư trong đêm trước lễ kỷ niệm.

Trong xã hội Iran vẫn tồn tại lực lượng cứng rắn ủng hộ chính quyền, trong đó có Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong việc trấn áp biểu tình vừa qua.

Các cuộc biểu tình ôn hòa nổ ra tại Iran vào cuối tháng 12-2025 vì chi phí sinh hoạt leo thang. Các cuộc biểu tình sau đó biến thành bạo lực khiến khoảng 3.117 người thiệt mạng, hầu hết được cho là thành viên lực lượng an ninh và dân thường.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Iran vẫn đang đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, song khả năng đạt thỏa thuận còn bỏ ngỏ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhiều tháng qua chưa thể thanh tra, xác minh kho dự trữ hạt nhân của Iran.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran "không tìm kiếm vũ khí hạt nhân" và "sẵn sàng cho mọi hình thức xác minh".

Áp lực với Tehran gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo về khả năng điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

Động thái này diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thúc đẩy Washington áp các điều kiện cứng rắn nhất đối với Iran trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Một quan chức an ninh cấp cao Iran cũng dự kiến thăm Qatar sau chuyến đi Oman – quốc gia đóng vai trò trung gian trong vòng đàm phán hiện nay.

Trả lời phỏng vấn đài RT (Nga), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói Tehran vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người Mỹ sau những diễn biến căng thẳng trước đó, song vẫn để ngỏ khả năng đạt một thỏa thuận hạt nhân mới trong tương lai.

Washington đã triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến, máy bay tới Trung Đông và đang cân nhắc tăng cường thêm lực lượng, làm gia tăng áp lực quân sự đối với Tehran trong giai đoạn đàm phán nhạy cảm này.