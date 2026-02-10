Miền Bắc rét đến bao giờ?

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét với nền nhiệt giảm 1-2 độ so với hôm nay. Từ 12/2, nhiệt độ tăng dần, từ khoảng 14/2, nhiệt độ tăng nhanh, trời hửng nắng vào trưa chiều.

Miền Bắc tiếp tục rét trong hôm nay (10/2).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá – Nghệ An từ 20-23 độ, Hà Tĩnh đến Huế từ 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Dự báo ngày và đêm mai, khu vực Thanh Hoá, Nghệ An có mưa nhỏ rải rác, khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) trong hai ngày 11-12/2 có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to. Thanh Hoá đến Huế còn rét trong ngày mai, từ 12/2, nền nhiệt tăng dần.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.