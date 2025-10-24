Mùa đông năm nay đến sớm có bất thường?

Mùa đông chưa bắt đầu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 24/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất không quá 24 độ. Khu vực Tây Bắc nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng có mưa. Đêm và sáng sớm trời rét; ngày trời lạnh. Đêm 24 và ngày 25/10 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời rét.

Miền Bắc trở rét do đợt không khí lạnh đầu mùa.

Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ C , trung du và vùng núi từ 17-19 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân và du khách nên chú ý mang theo quần áo ấm, đồ giữ nhiệt để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt về đêm và gần sáng. Chú ý mang theo ô, áo mưa để tránh thời tiết thay đổi đột ngột.

Gió rét và mưa dông đột ngột tràn về khiến người dân ngỡ như mùa đông đã gõ cửa. Tuy nhiên dưới góc nhìn khí tượng, mùa đông chưa thật sự bắt đầu.

TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhận định, Hà Nội trở nên lạnh hơn, âm u mù và mưa nhỏ lất phất, nguyên nhân là khối không khí lạnh đang bao trùm khu vực đã ổn định và ẩm lên sau vài ngày. Trước đó, miền Bắc vừa trải qua giai đoạn nóng ẩm, nên không khí vùng thấp vốn đã chứa sẵn nhiều hơi ẩm. Khi không khí lạnh khô tràn xuống, những ngày đầu trời khô và có nắng.

Đặc biệt theo số liệu quan trắc khí quyển tại Hà Nội cho thấy nhiệt độ và điểm sương gần bằng nhau (khoảng 16 độ C). Đây là dấu hiệu rõ ràng của không khí bão hòa hơi nước.

Khi mây thấp hình thành và che phủ, ánh nắng không xuyên xuống mặt đất, khiến nhiệt độ ban ngày không tăng, tạo cảm giác lạnh sâu và âm u suốt cả ngày. Đáng chú ý, hiện không có hình thế thời tiết nào khác tác động - không có không khí lạnh tăng cường, không có rãnh gió tây hay gió đông nam từ biển.

Do vậy, thời tiết ở miền Bắc lạnh hơn, nhiều mây và có mưa nhỏ không phải do có thêm đợt không khí lạnh hay gió mùa mới, mà do nền không khí sẵn ẩm, nhiệt độ giảm thấp ban đêm khiến hơi nước ngưng tụ, hình thành mây tầng thấp, sương mù và mưa phùn nhẹ.

Ngay từ đầu năm, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, đã có nhận định và dự báo rằng gió mùa mùa đông 2025 sẽ bắt đầu xấp xỉ trung bình nhiều năm (tức khoảng giữa đến cuối tháng 10) và cường độ lạnh năm nay mạnh hơn.

Như vậy, không phải không khí lạnh đến sớm hơn, mà là đợt lạnh đầu tiên năm nay mạnh và giảm nhiệt độ sâu hơn, khiến người dân cảm nhận rõ rệt mùa đông đang đến gần.

Mùa đông năm nay có nhiều đợt rét đậm rét hại

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) nhận định: "Từ nay đến hết năm 2025, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động, trong đó, không loại trừ khả năng các cơn này có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam".

Theo ông Khiêm, rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Tại khu vực Trung Bộ, dự báo nhiều đợt mưa vừa, mưa to có thể xảy ra, tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, và phía Đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Lũ trên các sông Trung Bộ được dự báo đạt đỉnh báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ muộn trùng thời kỳ tích nước hồ chứa, gây mất an toàn cho công trình và vùng hạ lưu.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc đang giảm dần, song từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường lớn (22–27/10; 04–10/11; 18–25/11; 02–08/12; 17–24/12). Trong đó, hai đợt đầu tháng 11 và đầu tháng 12 được cảnh báo mực nước có thể lên mức báo động 2–3, thậm chí trên báo động 3, gây nguy cơ cao ngập úng, tràn đê bao tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển.

Về mùa khô 2025–2026, xâm nhập mặn dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn mùa khô 2024–2025, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt.

Ngoài ra, nếu hiện tượng La Nina thực sự thiết lập trong mùa đông năm nay, thời tiết miền Bắc sẽ lạnh hơn và kéo dài hơn bình thường, đặc biệt trong các tháng 12/2025 đến tháng 2/2026.

La Nina cũng tăng cường gió mùa đông bắc, khiến mưa phùn và sương mù ẩm ướt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện sớm và dai dẳng. Ngược lại, Nam Bộ và Tây Nguyên thường có mùa khô đến muộn, còn Trung Bộ có thể xuất hiện mưa lớn muộn cuối năm. Dự báo xu thế mùa đông năm nay nhiều khả năng lạnh hơn trung bình, có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại hơn so với năm ngoái.