Mỹ thiết lập cấu hình 'bắn và chạy' cho tổ hợp Patriot gần Iran

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs chụp hồi đầu tháng (phải) và được hãng thông tấn Reuters phân tích hôm 11/2 cho thấy tổ hợp phòng không Patriot đang triển khai tại Al Udeid, căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông và cách Iran khoảng 190 km. Khẩu đội chưa xuất hiện tại vị trí này trong ảnh chụp hôm 17/1 (trái)

Hoạt động diễn ra khi căng thẳng giữa Washington và Tehran liên quan các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 ở Iran chưa hạ nhiệt.

Dựa vào ảnh vệ tinh, nhà phân tích William Goodhind nhận định các bệ phóng M901/903 của tổ hợp Patriot đang được gắn sẵn vào xe đầu kéo M983, thay vì nằm độc lập ở trạng thái nửa cố định như thường thấy.

Đây được cho là biện pháp nhằm giúp tổ hợp đạt khả năng "bắn và chạy", nhanh chóng sơ tán tới trận địa khác hoặc sắp xếp lại đội hình trong trường hợp bị nhắm mục tiêu. "Điều này cho thấy Mỹ nhận thức rõ về những nguy cơ xảy ra trong xung đột tiềm tàng với Iran", Goodhind cho hay.

Trong ảnh là xe đầu kéo M983 đang gắn với bệ phóng thuộc tổ hợp Patriot tại căn cứ Cavazos ở bang Texas, Mỹ, hồi tháng 9/2025.

Ảnh vệ tinh chụp khu vực khác ở căn cứ Al Udeid hôm 17/1 (trái) cho thấy tại đây có 14 máy bay tiếp dầu KC-135 và hai vận tải cơ chiến lược C-17.

Số lượng máy bay quân sự trong ảnh ngày 1/2 tăng lên thành 29 chiếc, gồm một trinh sát cơ RC-135, ba máy bay vận tải C-130, 18 phi cơ tiếp dầu KC-135 và 7 chiếc C-17.

Ảnh chụp căn cứ Muwaffaq Salti tại Jordan hôm 2/2 (phải) cho thấy 17 tiêm kích đa năng F-15E, 8 cường kích A-10, 4 vận tải cơ C-130 và 4 trực thăng. Hình ảnh ngày 17/1 có độ phân giải thấp nên không thể xác định tất cả máy bay xuất hiện.

Mỹ còn triển khai một vận tải cơ C-17, một chiếc C-130 và 4 tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G tại một góc khác của căn cứ Muwaffaq Salti.

Hình ảnh ngày 25/1 không cho thấy máy bay nào ở khu vực này.

Các khí tài được cho là thành phần thuộc tổ hợp Patriot, trong đó có bệ phóng, xe chỉ huy và radar, triển khai tại căn cứ Muwaffaq Salti trong ảnh vệ tinh do công ty Trung Quốc MizarVision công bố hôm 10/2.

Máy bay vận tải chiến lược C-5 và C-17 Mỹ tại bãi đỗ căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi vào hôm 2/2 (phải). Có 5 máy bay, dường như là dòng C-130, hiện diện trong ảnh chụp ngày 6/12/2025.

Reuters cho biết có thêm 7 máy bay xuất hiện tại tiền đồn Diego Garcia ở Ấn Độ Dương trong giai đoạn ngày 31/1-6/2. Số lượng phi cơ tại căn cứ Dukhan ở Oman cũng tăng lên khi so sánh ảnh chụp hôm 10/2 và 25/1. Tuy nhiên, Reuters không công bố các bức ảnh liên quan.

Các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Đồ họa: BBC