Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán: Hà Nội tạnh ráo đến mùng 1, sau đó xác suất cao mưa trở lại

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, hiện, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau có cường độ ổn định.

Trong 3-10 ngày tới (từ 13-20/2), không khí lạnh cường độ suy yếu và di chuyển lệch ra phía Đông, khoảng 2-3 ngày cuối (18-20/2 tức mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán), không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ ở Hà Nội ngày 11/2 tương đương ngày 10/2, dao động 20-23°C vào ban ngày. Từ 12 đến 17/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), thời tiết chủ đạo ở Hà Nội là tạnh ráo. Từ 18/2 (mùng 2 Tết) khả năng mưa và mưa nhỏ trở lại xác suất khá cao.

Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin mới nhất thời tiết từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhận định thời tiết từ đêm 12/2 đến 22/2 (đêm 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán), cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó khoảng sáng 18/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Từ 21-22/2, khu vực này mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Trong đó, ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung về chiều tối.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Mùng 5 và mùng 6 Tết, Nam Bộ đề phòng mưa rào và dông trái mùa cục bộ lúc chiều tối, đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

