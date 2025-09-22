Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc có khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết, không khí lạnh năm nay có khả năng đến sớm hơn so với mọi năm, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc Bộ. So với trung bình nhiều năm thì năm nay không khí lạnh đến sớm hơn.

Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ", lãnh đạo Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn nhận định.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa.

Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 2-3 năm 2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xảy ra nhiều hơn so với mọi năm, nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng ENSO (đây là sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu hầu khắp các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới).

Cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, ENSO nghiêng về pha La Nina yếu. Thực tế cho thấy, những năm xuất hiện La Nina yếu thì mùa Đông thường đến sớm hơn. Tuy vậy, trong giai đoạn chính Đông, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ cũng không thấp hơn so với trung bình hằng năm nên các đợt gió mùa Đông Bắc năm nay cũng sẽ gần như tương tự những năm trước.

ENSO đang tiếp tục trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương -0,30 độ C. Dự báo, từ tháng 9-11/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 60-70%.

Nhiệt độ trong 3 tháng tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng tháng 11, tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, có xu hướng thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Dự báo cho thấy trong giai đoạn từ tháng 9-11/2025, thời tiết cực đoan có khả năng diễn ra trên diện rộng. Tại Bắc Bộ, các tỉnh đồng bằng và trung du sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Cụ thể, mưa vừa, mưa to nhiều khả năng tập trung ở Bắc Bộ trong tháng 9, kéo theo nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang tháng 10-11, mưa dịch chuyển xuống Trung Bộ, nhưng Bắc Bộ vẫn chịu tác động từ đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Do địa hình nhiều vùng núi dốc, người dân ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Đồng thời, hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh tại các tỉnh đồng bằng cũng có thể bị ảnh hưởng do rét đến sớm và kéo dài hơn so với những năm trước.

Với xu thế khí tượng trên, dự báo trong 3 tháng tới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khả năng sẽ có khoảng 5,9 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; trong đó có khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền. Cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông.

Siêu bão Ragasa lúc 7 giờ sáng nay (22/9/2025) đã được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh (Violent Typhoon)- cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (với gió duy trì 10 phút) đạt 110 kts (~205 km/h), mạnh hơn một chút so với Yagi năm 2024 (105 kts).

Không khí lạnh khiến siêu bão Ragasa thêm phức tạp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra hai kịch bản đường đi của siêu bão Ragasa và nhận định, trong ngày 25/9 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Trong 2-3 ngày qua, hầu hết các mô hình và trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng, đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9.

Trong đó, cường độ cực đại của siêu bão này được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/h (cấp 16), giật trên 17; cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo có thể đạt 223 km/h (trên cấp 17), giật trên 17; cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo 240km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Trong ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 Ragasa được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý một kịch bản xấu hơn vẫn có khả năng xảy ra là khi vào Biển Đông, siêu bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn. Với kịch bản này, ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

"Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn", cơ quan khí tượng nhận định.

Dự báo về cường độ và đường đi của siêu bão Ragasa, trung tâm khí tượng cho biết lúc 7h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đạt cấp cực đại với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17.