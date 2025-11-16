Miền Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối do không khí lạnh mạnh bao phủ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền, khoảng chiều và đêm ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Miền Bắc rét buốt kèm mưa kéo dài tuần tới. Ảnh: Tuấn Anh

Từ ngày 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội ngày 17-18/11 có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m; từ ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo mùa đông 2025-2026, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025 và gia tăng trong tháng 1 và tháng 2/2026.

Trong các đợt rét sâu, không chỉ vùng núi mà cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) đều có thể chịu ảnh hưởng. Một số khu vực vùng núi cao như Yên Bái (cũ), Lạng Sơn có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết nếu nhiệt độ xuống thấp kết hợp với độ ẩm cao.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân miền Bắc cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ trong thời điểm giao mùa. Nông dân cũng cần chú ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước các đợt rét sắp tới.

La Nina khiến mưa bão, rét đậm rét hại kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), khí hậu đang trong pha lạnh La Nina, từ 3.2026 có khả năng trở lại trạng thái trung tính. Do tác động của pha lạnh La Nina, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn năm trước. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 12 kéo dài đến tháng 2.2026 ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại trên diện rộng. Cần đề phòng băng giá, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng, cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, chủ yếu ở khu vực nam Trung bộ trở vào.

Do không khí lạnh cường độ mạnh và khả năng xuất hiện bão cũng như áp thấp nhiệt đới nên trong tháng 12, các tỉnh miền Trung tiếp tục xuất hiện mưa lớn; đặc biệt, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắc, Khánh Hòa có mưa từ 200 - 400 mm, có nơi mưa lớn trên 550 mm.

Khu vực nam Nghệ An đến bắc Quảng Trị có mưa từ 30 - 80 mm, thấp hơn 50 -100 mm so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Tây nguyên có mưa từ 25 -50 mm, còn Nam bộ mưa khoảng 40 - 80 mm, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn đầu mùa khô 2026, các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, kèm theo giông sét và mưa đá.