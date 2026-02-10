Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Sau 1 ngày ấm lên nhanh chóng, dự báo đêm nay và sáng mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu và lệch đông. Miền Bắc sẽ lại nhiều mây và có mưa nhỏ. Tuy nhiên mưa chủ yếu xuất hiện trong thời gian ngắn, đêm nay và sáng sớm mai. Chiều mai trời tạnh ráo. Từ ngày 13/2 (tức là 26 Tết) miền Bắc sẽ có nắng và kéo dài đến ngày mùng 1 Tết. Không khí lạnh tăng cường yếu nên nhiệt độ không thay đổi, trời vẫn trong xu thế ấm lên.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về thời tiết Tết Nguyên đán 2026, từ ngày 11–22/2 (tức từ 24 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán), thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng.

Bắc Bộ: Rét về đêm, có mưa rải rác những ngày giáp và sau Tết

Từ ngày 11–20/2, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng Đông Bắc Bộ trong ngày 11/02 và giai đoạn từ khoảng 18/02, buổi sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc duy trì nắng ấm ban ngày, rét vào ban đêm.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20–24 độ C; riêng giai đoạn 12–17/2 tăng lên 23–26 độ, khu vực Tây Bắc có nơi 26–29 độ. Nhiệt độ thấp nhất dao động 16–20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 21–22/2 (mùng 5–6 Tết), Bắc Bộ có mưa rải rác, trời chuyển rét; vùng núi có nơi xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19–22 độ, thấp nhất 13–16 độ, vùng núi phổ biến 9–12 độ, có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hóa đến TP Huế: Trời rét về đêm, mưa tăng sau Tết

Trong thời kỳ 11–20/2, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22–26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ; thấp nhất 18–22 độ.

Từ 21–22/2, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 21–24 độ, thấp nhất 14–17 độ, có nơi thấp hơn.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ

Từ 11–20/2, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng ngày và đêm 11/2, khu vực từ phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông; mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất 25–29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ; thấp nhất 21–25 độ.

Trong hai ngày 21–22/02, khu vực có mưa rào rải rác và dông cục bộ về chiều tối; phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26–29 độ, thấp nhất 19–22 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Ít mưa, ngày nắng, đêm rét

Từ 11–20/2, cao nguyên Trung Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng; sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25–29 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 16–20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Giai đoạn 21–22/02, khu vực này phổ biến ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27–30 độ, thấp nhất 16–19 độ.

Nam Bộ: Nắng nhiều, đề phòng mưa dông trái mùa

Từ 11–20/2, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Riêng trong hai ngày 11–12/2, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 29–33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 21–25 độ.

Trong hai ngày 21–22/02, thời tiết Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 30–33 độ, thấp nhất 21–24 độ.

Hà Nội: Sương mù sáng sớm, rét trở lại sau Tết

Tại Hà Nội, từ 11–20/2 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng sáng 11/2 và giai đoạn từ khoảng 18/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21–24 độ, riêng thời kỳ 12–17/02 tăng lên 23–26 độ; thấp nhất 16–19 độ.

Từ 21–22/2, Hà Nội có mưa rải rác, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 20–22 độ, thấp nhất 14–16 độ.