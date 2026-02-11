Mỹ từ bỏ quyền kiểm soát 3 căn cứ NATO quan trọng

Quân nhân NATO trên tàu HMS Prince of Wales. Ảnh: Telegraph

Theo báo La Lettre của Pháp, Anh sẽ tiếp quản trụ sở Bộ Tư lệnh Đại Tây Dương của NATO tại Norfolk, bang Virginia, Mỹ trong khi Italia được giao trách nhiệm đối với sườn phía nam của khối và căn cứ đặt tại Naples. Đức và Ba Lan sẽ giám sát Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Brunssum ở Hà Lan, trên cơ sở luân phiên trong cuộc cải tổ lịch sử.

Một nhà ngoại giao NATO nói với trang Euractiv rằng đây là kết quả của quá trình thay đổi cơ cấu chỉ huy NATO kéo dài 2 năm. Theo kế hoạch cải tổ, các tướng lĩnh châu Âu sẽ đảm nhận trách nhiệm khu vực.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết Washington sẽ vẫn nắm quyền kiểm soát 3 năng lực cốt lõi của NATO gồm trên bộ, trên không và trên biển, nên sự hiện diện của Mỹ do đó không hề bị giảm bớt.

Các nguồn tin tại trụ sở NATO nói động thái trên của Mỹ nhằm chia sẻ gánh nặng, chứ không phải chuyển gánh nặng. Đó là một sự thỏa hiệp mà các đồng minh đạt được để cho thấy châu Âu đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn trong liên minh.

Mỹ đã nhiều lần tuyên bố các đồng minh châu Âu nên đảm trách nhiều công việc hơn trong NATO để Washington có thể chuyển trọng tâm sang Thái Bình Dương cho phù hợp với các ưu tiên an ninh của riêng Mỹ.

Một quan chức NATO chia sẻ với tờ The Telegraph: “Các đồng minh đã nhất trí về sự phân bổ trách nhiệm mới cho các sĩ quan cấp cao trong Cơ cấu Chỉ huy NATO, trong đó các đồng minh châu Âu, gồm cả các thành viên mới nhất của NATO, sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong bộ máy lãnh đạo quân sự của liên minh".