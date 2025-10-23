Bơi xuồng trong nhà ở đợt lũ lớn nhất thập kỷ tại Đồng Tháp Mười

Bấm để lật

Hai căn nhà nằm chơ vơ giữa cánh đồng lũ ở xã Vĩnh Châu (huyện Tân Hưng, Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) – vùng thượng nguồn Đồng Tháp Mười. Năm nay lũ lớn khiến tuyến đê trải đá xanh nối ra đường lớn bị ngập, cô lập hai căn nhà. Hơn nửa tháng qua, người dân chỉ có thể đi lại bằng xuồng, vỏ lãi.

Hơn một tuần qua, lũ từ thượng nguồn kết hợp triều cường và mưa tại chỗ làm nước vùng Đồng Tháp Mười dâng cao. Ở các xã đầu nguồn, mực lũ cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,2-0,7 m.

Bà Đặng Thị Ba, 75 tuổi, ở ấp Láng Sen - một trong những ấp ngập nặng nhất xã Vĩnh Châu - ngồi trên xuồng, trước hiên nhà phụ con gái đan giỏ bằng lục bình vì xung quanh bị ngập hết.

Căn nhà bà Ba cất 10 năm trước, thời điểm đó chủ nhà đã đắp nền nhà cao hơn mặt đường để đề phòng ngập lũ. Tuy nhiên, lũ năm nay dâng cao khiến căn nhà ngập sâu từ 20 đến 50 cm.

Kế bên nhà, tiệm tạp hóa của gia đình do nền thấp cũng bị ngập sâu gần một mét.

Đồ đạc bên trong tiệm được kê kích tạm chờ lũ rút.

Cạnh nhà bà Ba, hai tuần nay gia đình ông Nguyễn Văn Đông, 52 tuổi, phải bì bõm trong căn nhà bị ngập nước 30-50 cm. Chủ nhà phải dùng cây tràm làm cầu tạm để đi lại cho khỏi ướt chân.

Khu vực phòng khách gia đình ông Đông bị ngập sâu nhất, các đồ điện tử như tủ lạnh, máy ổn áp phải kê cao để khỏi bị chập điện. Việc di chuyển trong nhà cũng phải dùng xuồng.

Khu bếp của vợ chồng ông Đông được kê mảnh gỗ cho khỏi ướt, nhưng khá bất tiện nên người trong nhà thường lội nước.

"Lội nước hơn nửa tháng nay chân bị lở hết rồi, mong lũ rút sớm", chủ nhà nói.

Cách đó gần 10 km, ông Nguyễn Văn Út, 44 tuổi, ở ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu, cũng tranh thủ dùng ván đóng lối đi tạm trong căn nhà bị ngập lũ.

Trước đó, đồ đạc trong nhà đã được ông Út dùng gạch để kê kích tạm, nhưng mực nước mỗi ngày một càng cao. "Tôi phải tận dụng các tấm gỗ tạp đóng gác, kê cao hơn mực nước khoảng 1 đến 2 tấc (10-20 cm) để trừ hao", chủ nhà nói.

Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Huynh, 53 tuổi, dùng tấm bạt nhựa che chắn phía sau nhà nhằm ngăn nước lũ.

"Mực nước dưới ruộng ngập sâu khoảng hơn 2 m như biển nên mỗi lần mưa to gió lớn là sóng đánh nước tràn vào nhà rất nhanh", ông Huynh nói.

Lũ cao khiến việc đến trường của học sinh gặp khó. Chiều 22/10, anh Lê Lâm Thiện, 35 tuổi, ở ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, dùng vỏ lãi đón con và ba cháu tan học. Nhà cách trường chỉ 2 km, song năm nay lũ lớn, chính quyền cho xáng đắp cao đê – tuyến đường bộ duy nhất – để bảo vệ lúa, khiến người dân phải di chuyển bằng xuồng.

“Mỗi ngày tôi chạy xuồng bốn lượt đưa rước con, chẳng còn thời gian làm việc khác”, anh Thiện nói.

Căn nhà mồ bị ngập nền, nằm chơ vơ giữa cánh đồng nước dâng hơn 2 m.

Theo các chuyên gia, lũ năm nay chỉ thấp hơn các năm 2000 và 2011 từ 0,5 đến gần một mét. Dự báo những ngày tới, lũ tiếp tục đổ về, đạt đỉnh trên 2,8 m vào cuối tuần này.